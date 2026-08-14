속썩이는 디아즈, "대안이 있으면 말해봐요" 로버츠의 짜증...그때 350SV 마무리를 왜 포기했나?

LA 다저스 데이브 로버츠 감독이 14일(한국시각) 밀워키 브루어스와의 홈경기에서 마무리 에드윈 디아즈가 9회초 동점을 허용하자 그에게서 공을 건네받고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]이 정도면 배짱이 아니라 맹목적인 믿음, 즉 '오기(傲氣)'라고 봐야 한다.

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LA 다저스가 손에 넣은 '대어'를 놓쳐 버렸다. 마무리 에드윈 디아즈가 또 무너졌다.

다저스는 14일(이하 한국시각) 다저스타디움에서 열린 밀워키 브루어스와의 경기에서 8회까지 4-2로 앞서가다 9회초 등판한 디아즈가 3실점하는 바람에 4대5로 역전패를 당했다.

다저스는 1-2로 뒤진 6회말 2사 1,2루서 맥스 먼시의 우중간 3점포를 앞세워 4-2로 전세를 뒤집었다. 이후로는 전형적인 불펜 게임. 7회에는 잭 드라이어, 8회에는 에드가르도 엔리케스와 태너 스캇이 무실점으로 이닝을 마쳤다.

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하지만 9회 등판한 디아즈가 아웃카운트 2개를 잡는 동안 4안타를 얻어맞고 3실점해 4-5로 역전을 허용하고 말았다. 디아즈는 첫 타자 윌리엄 콘트레라스를 볼카운트 2B2S에서 88.9마일 슬라이더를 몸쪽 낮은 스트라이크존으로 찔러넣어 루킹 삼진으로 잡아냈다.

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그러나 조이 오티스에 중전안타, 데이비드 해밀턴에 중전안타를 각각 내주며 1사 1,3루에 몰린 뒤 잭슨 추리오에 우전적시타를 얻어맞아 4-3으로 한 점차로 쫓겼다. 이어 개럿 미첼에 또 다시 우전적시타를 맞고 동점을 허용하고 말았다.

이어 개리 산체스를 루킹 삼진으로 잡은 뒤 2사 1,2루서 교체됐다. 하지만 이어 등판한 알렉스 베시아가 제이크 바우어스에 우전적시타를 얻어맞아 역전을 허용했다. 디아즈의 실점이다.

LA 다저스 에드윈 디아즈가 14일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 밀워키 브루어스전에 9회 마운드에 올라 피칭을 하고 있다. Imagn Images연합뉴스

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디아즈는 올시즌 오른쪽 팔꿈치 부상으로 지난 4월 20일부터 재활에 매달리다 지난달 말 복귀했다.

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그러나 예전의 구위를 회복하지 못하고 등판만 하면 실점하기 일쑤다. 이날까지 복귀 후 7경기 가운데 5경기에서 점수를 줬다. 복귀 후 1승2패, 2세이브, 3블론세이브, 평균자책점 12.71, 피안타율 0.414, WHIP 2.65를 기록했다.

도저히 마무리로 쓸 수 없는 투수다. 하지만 데이브 로버츠 감독은 대안이 없다며 디아즈에 계속해서 세이브 기회를 주고 있다.

이날 경기 후 로버츠 감독은 "진 것은 진 것이다. 하지만 비용이 큰 패배들도 있다"면서도 마무리 교체에 대한 질문이 나오자 "다른 선택지를 달라. 단순히 부담이 덜한 투수로 교체하라고 말할 수는 없다. 다른 대안을 갖고 있어야 하는데, 솔직히 지금 그 누구도 훌륭한 투구를 하고 있지 않다"고 설명했다.

짜증난다는 듯한 뉘앙스였지만, 다저스 불펜 현실에 대한 노골적인 불만이다. 디아즈의 올시즌 구위는 확연히 약해졌다. 직구 평균 구속이 지난해 97.2마일에서 올시즌 96.5마일로 느려졌다. 제구는 말할 것도 없다.

밀워키 개럿 미첼이 9회초 다저스 마무리 에드윈 디아즈로부터 동점 우전적시타를 때린 뒤 포효하며 내달리고 있다. AFP연합뉴스

최근 몇 년 동안 다저스 마무리는 최대 약점이라는 지적을 받아왔다. 불안한 디아즈를 지난 겨울 3년 6900만달러의 FA 계약을 맺고 데려온 이유다.

다저스에서 가장 최근 30세이브를 올린 마무리는 2021년 켄리 잰슨이다. 그는 그해 38세이브를 마크한 뒤 FA가 돼 애틀랜타 브레이브스로 이적했다. 잰슨은 다저스에서 메이저리그에 데뷔해 통산 350세이브를 올리고 떠났다. 다저스는 그에게 퀄리파잉 오퍼를 하지 않았다. 그 뒤로 다저스 뒷문은 주인을 잃은 듯 들쭉날쭉했다.

2022년에는 크레이그 킴브렐(20세이브), 2023년에는 에반 필립스(24세이브)가 주로 마무리로 기용됐지만 썩 믿음직스럽지는 못했다.

2024년에는 필립스(18세이브)와 다니엘 허드슨(10세이브)이 함께 뒷문을 맡았지만, 팀 블론세이브가 29개로 30팀 중 세 번째로 많았다. 2025년 스캇(23세이브)은 블론세이브 10개를 범했는데 팀 블론세이브는 27개나 됐다.

그럼에도 다저스가 2년 연속 월드시리즈를 제패한 건 아이러니컬하다.

2024년 포스트시즌서는 블레이크 트라이넨이 주로 마무리를 맡았지만, 뉴욕 양키스와의 월드시리즈 우승이 결정된 5차전에서는 선발 요원인 워커 뷸러가 세이브를 올리며 힘을 썼다. 작년에는 생각지도 못한 사사키 로키가 포스트시즌서 맹활약하며 팀내 최대 약점을 훌륭하게 메워줬다.

올해도 불펜 운영이 다저스의 월드시리즈 3연패 행보에 가장 큰 관전포인트라고 보면 된다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com