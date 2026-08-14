'탈 잠실' 거포의 부활 찬가 → 그런데 20홈런 눈앞에서 "의미 없어요" 고개 저었다 [잠실 현장]

잠실=한동훈 기자

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 한때 리그를 호령한 '거포' 김재환(SSG)이 부활의 날개를 펼쳤다.

Advertisement

김재환은 14일 잠실에서 열린 LG 트윈스와 경기에서 결정적인 2점 홈런을 폭발하며 5대3 승리에 앞장섰다.

시즌 19호 홈런. 지난해 13홈런에 그쳤던 김재환은 2년 만에 20홈런 고지를 눈앞에 뒀다.

하지만 김재환은 "의미 없어요"라며 선을 그었다.

Advertisement

김재환은 선수 경력 대부분을 잠실에서 보냈다. 잠실은 국내 최대 크기로 대표적인 투수 친화 구장이다. 홈런 타자에게 불리하다. 김재환은 두산 유니폼을 입고 잠실을 홈으로 15시즌 동안 썼다.

Advertisement

김재환이 2016년부터 10년 동안 20홈런을 못 친 적은 단 2차례. 30홈런 돌파 3회에 40홈런도 넘긴 적이 있다. 김재환은 2016년 37홈런 2017년 35홈런 2018년 44홈런(1위)을 폭발했다.

김재환은 지난 시즌을 마치고 SSG로 이적했다. 드넓은 잠실구장을 벗어났다. 올 시즌 384타석 19홈런이다. 산술적으로 25홈런까지도 가능하다.

Advertisement

그래도 김재환은 홈런 기록은 중요하지 않다고 했다.

Advertisement

김재환은 "그냥 시즌 끝날 때까지 동료들과 즐겁게 더 이기는 야구 하고 싶다는 생각 뿐"이라고 말했다.

김재환은 무엇보다 잡념을 버렸다.

14일 잠실구장에서 열린 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 8회초 SSG 김재환이 LG 김진성을 상대로 투런홈런을 날렸다. 하이파이브를 나누고 있는 김재환. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.14/

14일 잠실구장에서 열린 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 8회초 SSG 김재환이 LG 김진성을 상대로 투런홈런을 날렸다. 이숭용 감독과 하이파이브를 나누고 있는 김재환. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.14/

14일 잠실구장에서 열린 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 선발 투구하고 있는 SSG 최민준. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.14/

김재환은 "일단 타석에서 최대한 생각을 줄이려고 한다. 그리고 더 자신 있게 과감하게 내 스윙을 하자는 마음으로 타석에 들어가고 있다. 그런 노력을 많이 하면서 지금 뭐 좋은 성적은 아니지만 그래도 홈런이 나오는 이유인 것 같다"고 돌아봤다.

특별히 홈런을 노리지도 않았다.

김재환은 "패스트볼 타이밍에 내 스윙을 돌리자는 생각으로 자신 있게 휘둘렀는데 좋은 결과로 나왔다"고 밝혔다. 이날 김재환이 친 타구는 잠실구장 가장 깊은 중앙 펜스를 훌쩍 넘겼다. LG 중견수 박해민이 담장을 밟고 점프까지 하면서 글러브를 높이 뻗었으나 닿을 수 없었다. 비거리 131.3m로 측정됐다.

김재환은 오히려 후배를 챙겼다. 선발 김민준이 5⅔이닝 2실점 호투했으나 승패 없이 물러났다. 김재환의 결승 홈런이 8회에 나왔기 때문이다.

김재환은 "(최)민준이가 너무 잘 던졌는데 승리투수까지 했더라면 어땠을까 아쉬움이 남았다"며 동료부터 생각했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com