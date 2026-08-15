"형우형, 승현형, 민호형…" '농군패션'으로 41일 만에 웃은 최원태, 고마운 형이 왜 이렇게 많았을까

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]돌아온 최원태(삼성 라이온즈)가 팀을 구했다.

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흔들리던 선발진에 안정감을 불어넣으며 41일 만에 수확한 귀중한 시즌 4승을 수확했다.

최원태는 14일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화 이글스와의 홈경기에 선발 등판, 5⅔이닝 동안 5안타(1피홈런) 2볼넷 6탈삼진 1실점 쾌투로 8대5 승리를 이끌었다.

오른쪽 삼두근 미세 손상으로 휴식을 취한 뒤 17일 만의 1군 복귀전.

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힘이 넘쳤다. 최고 151km/ 라이징 패스트볼과 날카로운 커터, 체인지업을 앞세워 상승세의 한화 타선을 완벽히 제압했다.

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지난 7월 4일 SSG전 이후 무려 41일 만에 맛본 감격의 시즌 4승째였다.

"초심 찾으려 10년 만에 농군 패션"… 승현이 형 보고 결심한 변화

이날 최원태의 마운드 위 모습은 평소와 달랐다.

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바지 밑단을 무릎 아래까지 바짝 올려 입는 이른바 '농군 패션(양말을 드러내는 클래식 스타킹 스타일)'을 선보였다.

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최원태는 농군 패션에 대해 선배 이승현의 이름을 먼저 언급했다. 그는 "10년 전에 입어보고 그동안 안 입어봤던 농군 스타일을 오늘 입었다. (이)승현이 형이 착용한 모습을 보고 마음을 다잡기 위해 초심으로 돌아가고자 하는 마음으로 입어봤다"고 했다.

팀의 절체절명의 위기에서 치른 복귀전. 그 만큼, 절박함과 간절한 각오를 유니폼 착용에서부터 다졌다.

"형우 형의 따뜻한 말 한마디, 민호 형의 완벽한 리드"

최원태는 이날 승리에 대한 모든 공을 형들에게 돌렸다.

팀의 최고참 베테랑부터 안방마님까지, 선배들의 지원이 복귀전 호투의 밑바탕이 됐다.

최원태는 "형우 형이 던지기 전에 마음을 정말 편하게 해주셨다. 덕분에 부담을 덜고 편안하게 마운드에 올라갈 수 있었다"고 했다. 이어 "승현이 형을 보고 10년 만에 농군 패션을 시도했다. 초심을 찾는 계기가 됐다"며 감사해 했다. 호흡을 맞춘 강민호 선배에 대해서는 "경기 전 전력분석 때 민호 형과 이야기를 많이 나누며 합을 맞춰놓은 게 좋게 작용했다. 오늘 직구가 좋아서 세게 던지려고 했는데, 민호 형의 리드가 워낙 뛰어났다. 꼭 감사하다고 전하고 싶다"고 했다.

강민호는 최원태의 최고 151km 힘있는 공을 간파하고 적극 유도하며 한화 타선의 예봉을 피했다. 타석에서 2경기 연속 홈런포를 쏘아 올리며 최원태의 어깨를 가볍게 해줬다.

강민호는 경기 후 "선발 최원태 선수와도 호흡이 괜찮았던 것 같다. 경기하면서 서로 잘 맞춰갈 수 있었다. 무엇보다 팀 승리에 도움이 될 수 있어서 좋았다"고 말했다.

"그동안 도움 못 돼 죄송, 앞으로 더 열심히 하겠다"

삼성은 현재 외국인 투수 아리엘 후라도의 부상 이탈과 오스틴 보스의 부진으로 선발진이 살짝 불안한 상태다.

최원태의 건강한 복귀와 호투는 선두 재탈환을 노리는 사자군단에 큰 힘이 될 전망.하지만 최원태는 미안함을 먼저 이야기 했다.

그는 "그동안 부상과 부진으로 팀에 많은 도움이 되지 못해 마음이 무거웠다. 오늘 승리를 계기로 앞으로 남아있는 시즌 동안 팀에 더 보탬이 될 수 있도록 정말 최선을 다해 열심히 던지겠다"고 약속했다.

'형들'의 든든한 조력 속에 초심으로 돌아가 41일 만의 값진 승리를 거머쥔 최원태. 그의 화려한 복귀 신고와 함께 삼성 라이온즈의 후반기 반격 레이스가 탄력을 받고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=삼성 라이온즈