'참다참다' FA 초대박 타자의 폭발, 작심 발언 "한번은 이야기 하려고 했다"

28일 잠실야구장에서 열린 KT와 두산의 경기. 4회초 최원준이 안타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.28/

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[스포츠조선 나유리 기자]"참고 있었는데 한번은 꼭 이야기하고 싶었습니다."

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FA 이적으로 대박을 터뜨린 KT 위즈 최원준이 ABS(자동 볼 판정 시스템)에 대해 기다렸다는듯 작심 발언을 했다.

최원준은 14일 수원 키움 히어로즈전에서 5타수 3안타 2타점 2득점으로 맹활약을 펼친 후 수훈선수로 선정됐다. KT도 8대3으로 승리했고, 최원준은 경기를 마치고 중계 방송사와 수훈 선수 인터뷰를 소화했다.

인터뷰에서 최원준은 작심한듯 ABS에 대한 솔직한 생각을 쏟아냈다. 벌써 KBO리그에 ABS가 도입된지 3시즌째를 보내고 있고, 선수들도 ABS를 당연하게 받아들이고 있지만 구장마다 매일 달라지는 존의 차이가 적응하기 너무 힘들다는 게 최원준의 이야기였다.

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그는 "조심스러운 부분인데, 어찌됐든 말을 해야하는 것 같다"면서 "원정 갔다올 때마다 같은 구장에서도 매일 다른 것 같다. 창원에서도 어제는 스트라이크였던 바깥쪽 공들이 오늘은 볼이더라. 그거 하나가 선수에게는 되게 큰 거다. 존 자체가 넓고, 좁고는 선수가 어떻게 할 수 있는 부분이 아니니까 감안하겠는데 매일 달라지는 것은 선수들에게 너무 큰 부분"이라며 선수들이 느끼는 혼돈의 포인트를 구체적으로 설명했다.

4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KBO리그 KT와 LG의 경기. 타격하는 KT 최원준. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.04/

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그는 또 "스트라이크를 잡아주는데 2스트라이크에서 비슷한 존에서 벗어나는 변화구를 스윙하지 않을 수가 없다. 그런 부분이 이번 창원 원정에서 많이 어려웠다"고 토로했다.

ABS의 도입 취지 자체를 비난하는 것이 아니다. 최원준을 비롯한 선수들은 모두 '달라지는 ABS 존의 문제점'을 계속해서 어필하고 있지만, 3년차인 올해도 객관적인 안정성이 떨어진다는 게 선수들의 공통된 이야기다.

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투구 추적 방식인 PTS 시스템으로 ABS를 구동하는 것 자체가 무리라는 지적도 있다. 메이저리그는 현재 호크아이 기술을 바탕으로 ABS 챌린지를 도입했으며, 대만리그는 내년부터 트랙맨 기술을 바탕으로 한 ABS 도입을 추진 중이다. 그러나 대만에서도 트랙맨을 기반으로 한 ABS 시스템이 안정성이 상대적으로 떨어진다는 우려도 나오고 있다.

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최원준은 "그럼에도 불구하고 선수들이 다 이겨내야 하는 게 돼 버렸다. 항상 첫 타석에 삼진을 먹고 나서야 '여기가 존이구나'하고 알아야 한다. 바뀌는 것은 없기 때문이다. 형들이 항상 ABS에 대해서 이야기 하지만, 저도 한번은 이야기를 해야할 것 같아서 참고 있었는데 꼭 말하고 싶었다. 어쩔 수 없는 부분이니까 최대한 다스리려고 하는데 그게 어렵다. 이겨내려고 한다"며 고충을 토로했다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com