"NPB 수위타자" 日에도 전해진 백인천 별세…이어지는 추모 글

연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 백인천 전 감독 별세 소식이 전해진 일본도 추모 분위기가 이어지고 있다.

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일본 지지통신은 15일 '도에이 플라이어즈(현 니혼햄 파이터스) 등에서 활약했던 백인천씨가 향년 82세로 세상을 떠났다'며 일본 시절 기록과 함께 전했다.

백 전 감독은 일본 프로야구(NPB)에서 한자명(白仁天)을 일본식으로 그대로 읽은 '하쿠 진텐'이라는 등록명으로 20시즌을 뛰었다. 1962년 도에이에 입단해 다이헤이요 클럽 라이온즈(현 세이부 라이온즈), 롯데 오리온즈(현 지바 롯데 마린스), 긴테쓰 버펄로스(현 오릭스 버펄로스)를 거쳤다. NPB 통산 1969경기 타율 0.278, 1831안타 209홈런 776타점의 기록을 남겼다. 니혼햄에서 다이헤이요로 트레이드된 직후인 1975년에는 치열한 경쟁 끝에 타율 0.319로 수위 타자 자리에 오르며 일본 야구계에 깊은 인상을 남긴 바 있다.

일본 포털사이트 야후에 일본에 백 전 감독의 사망 소식이 전해지자, 현지 올드 팬을 중심으로 그에 대한 추억을 회고하며 추모하는 댓글이 이어지고 있다. 한 팬은 '다이헤이요 시절 갑자기 수위 타자에 올랐고, 이후에도 시즌 초반에는 타율 선두였다. 당시 도쿄에는 퍼시픽리그 경기가 거의 방송되지 않아 신비감이 있었다'고 돌아봤다. 또 다른 팬은 '어릴 적 헤이와다이구장 외야에서 그를 부르면 항상 모자를 벗고 인사해줬다. 애도를 표한다'고 안타까워 했다. 이밖에도 1970년 5월 23일 긴테쓰전에서 오심을 저질렀다가 백 전 감독과 충돌했던 쓰유자키 모토야 심판과의 일화도 거론됐다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com