"구위 좋아도 미리 다 보인다" 미야지 '볼질'보다 무서운 사토시의 피홈런 딜레마, 고쳐쓸 수 있나

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 아시아쿼터 외국인 투수 미야모리 사토시의 투구 내용을 두고 고심이 깊어지고 있다.

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4사구와 폭투를 남발하던 미야지 유라에 비하면 제구 안정감은 나은 편이지만, 정타와 장타를 줄줄이 허용하고 있다. 구원투수로서는 더욱 치명적인 위험이다.

사토시는 14일 대구 라이온즈파크에서 열린 한화 이글스전에 8-1로 크게 앞선 8회 마운드에 올랐지만 이닝을 마치지 못한채 역전 위기를 초래했다.

선두 강백호에게 1B2S 유리한 볼카운트에서 152㎞ 바깥쪽 직구를 넣다가 좌월 홈런을 허용하며 출발했다. 노시환에게도 0B2S의 유리한 상황에서 던진 커브가 높게 형성되며 우익수 뒤 펜스를 직격하는 2루타를 허용했다.

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투수코치가 마운드를 방문한 뒤 채은성을 삼진, 허인서를 내야 뜬공으로 처리하고 한숨 돌리는 듯 했다.

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하지만 이도윤 타석에 포크볼이 폭투가 됐고, 이도윤을 볼넷으로 내보내 2사 1,3루.

박정현에게 던진 135㎞ 슬라이더를 풀스윙에 걸려 비거리 125m의 대형홈런을 허용했다. 직구 타이밍에 나간 한가운데 슬라이더가 앞 포인트에서 걸리면서 큰 타구가 나왔다. 순식간에 8-5.

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최일언 투수코치가 공을 들고 나왔다. 장찬희로 교체. 7점 차면 수월하게 경기를 마쳤어야 하는 상황이었지만 삼성은 마무리 김재윤까지 올려야 했다. 사토시의 생각지도 못한 홈런 2방 허용 때문이었다.

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김태균 해설위원 "어깨가 빨리 열린다"

전설의 강타자 출신 KBSN 김태균 해설위원은 사토시의 투구 메커니즘을 두고 타자 시각에서 핵심을 지적했다.

그는 "구위는 분명히 좋은데 어깨가 너무 빨리 열린다. 타자 입장에서는 구종과 공의 궤적이 일찍 눈에 들어올 수밖에 없다. 아무리 공에 위력이 있어도 타자 눈에 일찍 읽히면 정타로 맞아나갈 확률이 높아진다"고 예리하게 지적했다.

투수의 디셉션(숨김 동작)이 부족해 피칭 터널링(패스트볼과 변화구가 동일한 궤적으로 오다가 갈라지는 효과)이 형성되지 않는다는 지적. 실제 상대 타자들은 낯선 투수임에도 구위와 상관 없이 타이밍을 수월하게 맞추고 있다.

KBO 데뷔 후 2경기 투구 내용을 살펴보면, 미야지와 확연히 비교되는 대목이 나타난다. 볼넷은 줄었지만 장타 허용률이 100%다.

KBO 데뷔 2경기에서 사토시는 1⅔이닝 동안 4안타 2볼넷 2탈삼진 6실점 했다. 평균자책점은 무려 32.40.

4안타가 모두 장타다. 3안타가 홈런, 1안타가 2루타다. 그 2루타도 거의 넘어갈 뻔 한 펜스 상단 직격 타구였다.

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 미야지가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

미야지보다 치명적인 사토시, 과연 고쳐쓸 수 있을까?

제구 불량으로 예측불가 4사구와 폭투를 남발하며 벤치를 한숨짓게 만들던 미야지의 '볼질'도 치명적이었지만, 사토시의 '피홈런 남발'은 불펜투수로서는 더욱 치명적인 위험이다. 4사구나 폭투는 바꿀 시간이라도 있지만 박빙의 승부에서 홈런을 맞아버리면 손쓸 틈 없이 경기가 끝나버린다.

터널링을 강화하는 투구폼 근본 수정이 필요한 상황.

하지만 오랫동안 익숙해진 투구폼을 시즌 중, 그것도 생애 첫 해외리그에서 수정한다는 것은 투수에게 쉽지 않은 과제다. 자칫 폼을 건드렸다가 장점인 구위마저 잃어버릴 위험이 크기 때문이다.

하지만 터널링을 강화하고 현미경 분석을 피하지 못한다면 KBO 타자들의 먹잇감이 될 수밖에 없는 구조적 딜레마에 빠져 있다. 코칭스태프의 고심이 깊어지는 이유다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com