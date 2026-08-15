광복절에 영면한 日 개척자 '유일무이 4할 전설' 고(故) 백인천 감독, 이승엽 감독의 애끓는 추모사 "홈런타자도, 日 진출도…오늘의 저를 있게 해주신 은사"

삼성라이온즈 2000년 해외 전지훈련 백인천 코치+이승엽

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[스포츠조선 정현석 기자]한국 야구사에 큰 족적을 남긴 '원년 전설' 백인천 전 감독이 광복절인 8월 15일 향년 84세를 일기로 별세했다.

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혈혈단신으로 일본 프로야구를 정복하고 돌아와 KBO리그가 출범한 1982년 유일무이한 '꿈의 4할 타율'을 달성했던 거장의 타계 소식에 야구계 전체가 깊은 슬픔에 빠졌다.

특히 그를 진정한 스승으로 모셨던 '라이언 킹' 이승엽 전 두산 베어스 감독은 애끓는 추모글을 올려 은사의 마지막 길을 배웅했다.

'2018 한국프로야구 은퇴선수의 날' 시상식이 6일 서울 서초구 양재동 엘타워 7층 그랜드홀에서 열렸다. 백인천 전 감독이 인사말을 하고 있다.김경민 기자 kyungmin@sportschosun.com /2018.12.06/

일구(一球)에 혼을 담았던 개척자, KBO 유일의 4할 타자로 남다

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고 백인천 감독은 한국 야구 역사에서 빼놓을 수 없는 전설적 인물이다.

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경동고-농협야구단을 거쳐 1962년, 당시로서는 파격적인 조건으로 일본 프로야구(NPB) 도에이 플라이어스(현 홋카이도 닛폰햄 파이터즈)에 입단하며 해외 진출의 길을 개척했다.

날카로운 타격으로 1975년 퍼시픽리그 타격왕(0.319)에 오르는 등 NPB 통산 1969경기 1831안타, 209홈런, 776타점을 기록하며 일본 열도에 '한국인 타자'의 매운맛을 각인시켰다.

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1982년 KBO리그가 출범하자 MBC 청룡의 감독 겸 선수로 고국 무대에 복귀한 그는, 전무후무한 시즌 타율 0.412라는 대기록을 달성했다. 프로야구 40여 년 역사상 누구도 넘지 못한 '꿈의 4할' 기록. 한국 야구의 불멸의 전설로 만든 수치였다.

세계 최연소 300홈런을 달성한 이승엽이 옛스승인 백인천 감독에게 자신의 사인이 담긴 방망이를 선물했다.백인천 감독이 이승엽에게 선물로 받은 방망이를 들고 흐뭇한 표정을 하고 있다.대구=조병관기자rainmaker@2003.06.25

"너는 한국 최고, 나아가 일본까지 갈 타자" 최고의 홈런왕 이승엽을 만든 지도자

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백 전 감독의 별세 소식이 전해진 후, 그의 가르침을 받고 KBO 최고 국민타자로 성장한 이승엽 전 두산 감독은 자신의 SNS를 통해 은사를 향한 그리움과 감사의 마음을 담은 추모글을 올렸다.

이 전 감독은 삼성 라이온즈 입단 초기 백인천 감독과의 만남을 회상하며, 자신에게 더 큰 세상을 바라보게 해준 분이라고 고백했다.

그는 "갓 스무 살을 넘긴 저에게 감독님께서는 늘 '너는 한국 최고의 선수가 될 수 있다. 그리고 일본 프로야구에도 진출해야 한다'고 말씀하셨다"며 "어느 날 감독님께서 어떤 타자가 되고 싶은지 물으셨을 때 '홈런 타자가 되고 싶다'고 답하자, 폼부터 훈련 방식까지 혹독하게 바꿔주셨다. 순진하고 부족했던 스무 살의 제가 진정한 프로선수로 성장하고 꿈꾸던 홈런타자가 될 수 있었던 것은 모두 감독님 덕분"이라고 회상했다.

이어 "제가 가장 존경하고 감사하던 감독님, 더 이상 아프지 마시고 하늘나라에서 편안하고 행복하셨으면 좋겠습니다. 감독님께 배운 것들과 심어주신 자신감은 평생 잊지 않겠습니다"라며 은사의 명복을 빌었다.

이승엽 전 감독이 SNS에 올린 고 백인천 전 감독 추모글.

한국 야구의 큰 별 지다. 영원히 기억될 거장의 이름

해외진출이 거의 불가능하던 1960년대. 혈혈단신 일본으로 건너가 열도를 정복한 한국야구의 개척자.

하루를 더 버티고 광복절에 세상을 떠난 백인천 전 감독은 일본이라는 타국에서 외롭게 싸워 이겨낸 개척자이자 최고 흥행을 누리고 있는 한국 프로야구의 기틀을 다진 거목이었다.

독보적인 타격 이론과 혹독할 만큼 엄격했던 승부사 기질, 그리고 이승엽이라는 거장 타자를 발굴해낸 그의 혜안은 한국 야구 역사에 영원히 새겨질 업적으로 기억될 것이다.

"감독님, 정말 감사했습니다. 그리고 많이 존경했습니다. 부디 편히 쉬십시오."

이승엽 감독의 진심을 담은 마지막 헌사와 함께 또 하나의 한국 프로야구 전설이 영면에 들었다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com