[오피셜]'대반전' LG 벌써 아쿼 교체 끝냈다! 호주 국가대표 영입 "잠실 합류"

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[잠실=스포츠조선 나유리 기자]LG 트윈스가 아시아쿼터 선수 교체를 완료했다. 비자 발급까지 모든 절차를 끝내고 선수단 합류를 마쳤다.

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LG 구단은 15일 잠실 SSG 랜더스전을 앞두고 새 아시아쿼터 투수 영입을 공식 발표했다. LG는 호주 국적의 좌완 투수 존 케네디 영입을 공식 발표했다. 1994년생인 케네디는 신장 2m3에 체중 111kg 장신의 왼손 투수다. 총액 2만달러에 14일 계약을 마쳤고, 취업비자 발급 등 모든 절차를 끝내고 15일 KBO 선수 등록까지 마쳤다. 케네디는 이날 홈 경기를 앞두고 LG 선수단에 합류했다.

케네디는 2015년 애틀랜타 브레이브스와 계약하며 마이너리그 통산 4시즌 동안 94경기 186⅓이닝 동안 10승10 평균자책점 3.09의 성적을 기록했다. 또 2025~2026시즌 호주 윈터리그에서 10경기에 등판해(선발 10경기) 52⅓이닝 동안 3승4패 평균자책점 3.78의 성적을 기록했고, 올해 3월 열린 월드베이스볼클래식(WBC)에서 호주 국가대표로도 활약했다.

LG 구단은 "케네디 선수는 장신의 좌완 투수로 땅볼 유도 능력이 준수하여 남은 시즌 팀의 투수진 운영에 도움을 줄 것으로 판단한다"고 밝혔다.

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한편 LG는 기존 아시아쿼터인 라클란 웰스를 14일 웨이버 공시했다.

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. LG 선발투수 웰스가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.29/

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잠실=나유리 기자 youll@sportschosun.com