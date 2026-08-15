"새 아쿼 PS 뛴다" 사실상 불가능, LG 어떻게 기적을 만들었나[잠실 리포트]

15일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 포즈를 취하고 있는 LG 트윈스 새 아시아쿼터 투수 존 케네디. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.15/

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[잠실=스포츠조선 나유리 기자]"오카다 영입이 무산된 시점부터 바로 국제팀이 움직이기 시작했다."

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LG 트윈스가 '미션 임파서블'을 '미션 파서블'로 만들었다. LG는 15일 새 아시아쿼터 호주 출신 투수 존 케네디 영입을 공식 발표했다. 조건은 총액 2만달러다.

좌완 투수인 케네디는 LG와 14일에 계약한 후, 취업비자 발급 등 모든 절차를 끝내고 15일 선수단에 합류했다. 이날 새벽에 입국한 케네디는 경기전 가벼운 워밍업 정도만 소화했다.

LG는 아시아쿼터 라클란 웰스의 어깨 부상으로 인해 아시아쿼터 교체를 검토하고 있었다. 현재 울산 웨일즈에서 뛰는 일본인 투수 오카다 아키타케가 1순위였고, 울산 구단과 이적 합의까지 마친 상황이었다. 그러나 KBO가 당초 이적이 가능하다는 답변을 했다가, 규약상 7월 31일이 넘어 불가능하다고 번복하면서 무산됐다. KBO는 지난 12일 " LG의 영입 절차 문의 및 진행에는 문제가 없었으며, 정정의 원인은 KBO 최초 회신 과정에서의 규정 검토 미흡에 있었다"고 공식 사과를 하기도 했다.

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LG는 발등에 불이 떨어졌다. 웰스를 부상으로 쓰지 못하는데, 오카다 영입이 무산되면 외국인 선수 등록 기한인 8월 15일까지 새 선수를 영입하지 못할 경우 아시아쿼터 없이 포스트시즌을 치러야 한다. 현재 3위로 포스트시즌 진출이 유력한 입장에서는 답답할 수밖에 없는 상황이었다.

15일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 포즈를 취하고 있는 LG 트윈스 새 아시아쿼터 투수 존 케네디. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.15/

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그런데 LG가 발 빠르게 움직였다. 외국인 스카우트를 담당하는 국제팀이 오카다의 이적이 무산된 직후, 케네디와 접촉했다. 케네디는 당초 LG가 검토했던 대상 리스트에 있었던 선수다. 올해 3월 월드베이스볼클래식(WBC) 호주 국가대표로 뛰기도 했다.

현재 시즌이 끝난 후 호주 사회인리그팀에서 뛰고있던 케네디와 빠르게 접촉했고, 일사천리로 성사가 됐다. 보통 취업비자 발급에는 빨라야 수일이 소요되는데, 이 경우에는 거의 기적을 만들었다고 해도 과언이 아니다. LG 국제팀은 해외 영사관을 통해 취업 비자를 발급하는 최상의 루트를 알아봤고, 결국 15일 이내에 비자 발급을 마치는데 성공했다.

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LG 염경엽 감독도 "오카다 영입이 끝나자마자 움직였다. 국제팀이 정말 고생을 많이 했다. 발로 뛰어다니면서 노력해서 결국 성사가 됐다"며 고마움을 전했다.

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덕분에 케네디가 부상만 없다면 올해 포스트시즌에서도 뛸 수 있는 상황이 마련됐다. 하루만 늦었어도 불가능했을 일이다.

염 감독은 케네디 활용에 대해 "19일부터 등록할 예정이다. 선발이 아닌 불펜으로 쓴다. 18일까지는 팀과 동행하면서 훈련과 피칭을 하면서 준비할 예정"이라고 설명했다.

잠실=나유리 기자 youll@sportschosun.com