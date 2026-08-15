"이 악물고 던지더라" '구위+제구' 완벽, QS 단 1타자 남았는데...박진만 감독이 밝힌 '82구' 강판의 속사정

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 최원태가 구위와 제구를 동시에 회복하며 반등의 신호탄을 쏘아 올렸다.

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퀄리티스타트(6이닝 이상 3자책 이하)에 단 한 개의 아웃카운트만을 남겨두고 교체됐지만, 마운드에서 보여준 강력한 투혼은 사령탑을 미소 짓게 만들기 충분했다.

삼성 박진만 감독은 15일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 한화 이글스와의 맞대결을 앞두고 전날(14일) 복귀전에서 호투로 8대5 승리를 이끈 최원태의 피칭을 돌아보며 칭찬을 아끼지 않았다.

"구위도 좋았지만, 더 좋았던 건 제구력"

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최원태는 14일 한화전에서 5⅔이닝 동안 단 82개의 공을 던지며 4안타 6탈삼진 1실점(1자책)으로 호투를 펼쳤다.

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강력한 구위와 안정된 제구력이 돋보인 피칭이었다.

박 감독은 "구위도 구위지만 제구가 잘 됐다"고 평가하며 "구속도 전보다 확실히 더 좋아졌다"고 업그레이드 된 모습과 마운드에서의 자신감을 칭찬했다.

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이어 "원래 좋은 구위를 갖고 있던 선수인데, 그동안 제구가 좀 흔들렸었다. 어제는 제구가 안정되니까 한화 타선도 적극적으로 대처할 수밖에 없더라"며 "전보다 마운드에서 뭔가 자신감 있는 모습들이 보였다. 구위가 살아난 것도 좋았지만 마운드 위에서의 그런 태도와 기세가 좋았던 부분"이라고 평가했다.

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QS 1타자 남기고, 82구 만에 교체된 이유? "이 악물고 온 힘을 다해 던졌다"

퀄리티스타트까지 아웃카운트 단 1개만을 남겨둔 6회 2사 1루 상황에서 82구 만에 투수가 교체된 배경에 대해서도 설명이 이어졌다.

체력적 한계보다 1회부터 전력을 쏟아부은 영향이었다.

박진만 감독은 "1회부터 밸런스가 워낙 좋다 보니 매 타자 온 힘을 다해서 '이 악물고' 던지더라. 그렇게 전력 투구를 이어가다 보니 5회가 지나면서 체력적으로 힘이 좀 떨어지는 모습이 보였다. 게다가 부상 복귀 경기라 보호차원도 있었다"고 설명했다.

박진만 감독은 불펜진과 타선에 대한 믿음을 덧붙였다."최원태가 5회까지만 그렇게 온 힘을 다해 막아주면, 뒤에 나오는 우리 펜스(불펜진)가 어떻게 해서든 꾸역꾸역 막아낼 수 있는 분위기가 된다. 게다가 최근 우리 타격도 조금씩 살아나는 분위기"라며 "어제처럼 5회까지만 완벽하게 던져준다면 앞으로 승수를 더 많이 쌓아가지 않을까 하는 기대감이 생긴 경기였다"고 말했다.

자신감을 되찾아 돌아온 최원태. 향후 삼성 선발진 로테이션에 큰 힘을 실어줄 투수의 화려한 귀환이다.

사진제공=삼성 라이온즈