"브레이크 이후에 좀..." "몸살·장염 증세" 김성윤 라인업 제외, 삼성, 박승규 2번 우익수 투입

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성 김성윤이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 외야수 김성윤이 몸살 및 장염 증세로 선발 라인업에서 급작스럽게 제외됐다.

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빈자리는 박승규가 메운다.

삼성 박진만 감독은 15일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 한화 이글스와의 홈경기를 앞두고 김성윤의 라인업 제외 소식을 전했다.

박진만 감독은 이날 외야 한 자리에 변화를 준 이유에 대해 "오늘 성윤이가 몸 상태가 좀 안 좋아서 선발 라인업에서 제외됐다"고 밝혔다.이어 박 감독은 "휴식기(브레이크 기간) 이후 이상하게 컨디션이나 몸 상태가 떨어진 선수들이 몇 명 나오고 있다. 성윤이도 몸 쪽에 몸살이나 장염 증세가 약간 있어서 오늘은 일단 선발에서 빼주기로 결정했다"고 설명했다.

9일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 삼성 박승규가 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.09/

최근 쾌조의 타격감과 빠른 발로 외야의 한 축을 받쳐주던 김성윤의 부재는 아쉽지만, 무리하게 출전시키기보다 휴식을 부여해 컨디션 회복을 돕겠다는 계산이다.

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김성윤이 빠진 우익수 자리이자 테이블세터 2번 타순에는 박승규가 전격 배치됐다. 선발 마운드에는 우완 양창섭이 올라 연승을 노린다.

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삼성은 김지찬(중견수) 박승규(우익수)구자욱(좌익수)디아즈(1루수)최형우(지명타자)강민호(포수)류지혁(2루수)전병우(3루수)이재현(유격수)로 선발 라인업을 짰다.

박진만 감독은 "선수들의 컨디션 난조가 연달아 이어지는 점은 경계해야 하지만, 새로 들어간 선수들이 분위기를 반전시켜 주길 기대한다"며 기대를 드러냈다.