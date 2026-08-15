심우준 빼고 '125m 대형홈런' 박정현 선발, "준비된 선수" 한화, 연패 탈출 위한 라인업 변화...'양창섭 킬러' 이원석 1번 전격배치

22일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 4회초 박정현이 안타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.22/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]연패 탈출이 시급한 한화 이글스가 대구 원정 2차전을 맞아 라인업에 변화를 줬다.

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체력적으로 지친 주전 유격수 심우준을 선발에서 빼고 전날 125m 대형 홈런을 터뜨린 박정현을 전격 선발 투입했다. 또한 삼성 선발 양창섭을 상대로 강했던 이원석을 1번 타자로 기용하는 승부수를 던졌다.

한화는 15일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성 라이온즈와의 맞대결을 앞두고 선발 라인업을 공개했다.

"지친 심우준 휴식, 125m 대포 쏘아 올린 박정현 선발"

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이날 가장 눈에 띄는 변화는 내야진의 중심 심우준의 선발 제외와 박정현의 유격수 출전이다.

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수비 부담이 큰 유격수 자리를 계속 지켜오던 심우준은 최근 체력 소모가 가중된 모습이었다.

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 한화 심우준이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

반면 박정현은 전날(14일) 8회 대타로 나와 비거리 125m에 달하는 까마득한 대형 3점 홈런을 터뜨리며 파워를 과시했다.

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한화 김경문 감독은 박정현에 대해 "수비도 그렇고, 우리팀에서 가장 많이 실력이 늘고 있는 선수"라며 "스스로 부단하게 준비를 많이 했다. 3루수 노시환이 비울 때 자기 역할도 잘해주고 언제든 기용해도 되겠다는 믿음이 생겼다"고 칭찬했다.

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최인호 대신 이원석 1번 배치…양창섭 표적 공략

외야 라인업 및 1번 타순에도 확실한 표적 기용이 이뤄졌다.

최인호 대신 이원석이 1번 중견수로 선발 출전한다.

이원석은 삼성 선발 양창섭을 상대로 통산 3타수 2안타로 강한 면모를 보여왔다.

김경문 감독은 "지난번 공 하나 놓치고 나서 조금 다운돼 있는데, 오늘 투수와 상대전적이 좋아서 먼저 기용했다"며 "아쉬움을 오늘 털어냈으면 좋겠다"고 파이팅을 당부했다.

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 4회말 2사 1,2루 이원석이 1타점 적시타를 치고 기뻐하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

한화는 이원석(중견수) 페라자(우익수)문현빈(좌익수)강백호(지명타자) 노시환(3루수)채은성(1루수)허인서(포수)이도윤(2루수)박정현(유격수)로 선발 라인업을 짰다. 선발 투수는 우완 파이어볼러 박준영이다.

김경문 감독은 "박준영 선수는 지난번에도 기대 이상으로 던져줬고, 오늘도 5회까지 제 역할을 해줬으면 좋겠다"며 "상대 타선 페이스가 좋아져서 상황에 따라 빨리 끊어줘야 하지 않을까 싶다"며 16일 우천예보와 삼성 타선 상승세에 따른 한 템포 빠른 투수교체를 시사했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com