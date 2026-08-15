'2m3cm 장신' LG 새 아쿼 투수 생겼다. 한국시리즈 출전까지 가능한 호주 출신 존 케네디 영입[잠실현장]

15일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 포즈를 취하고 있는 LG 트윈스 새 아시아쿼터 투수 존 케네디. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.15/

15일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 포즈를 취하고 있는 LG 트윈스 새 아시아쿼터 투수 존 케네디. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.15/

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[잠실=스포츠조선 송정헌 기자] LG가 새로운 아시아쿼터 외국인 투수를 15일 영입 가능한 마지막날 극적으로 데려왔다. 한국시리즈 출전까지 가능한 외국인 투수다.

LG 트윈스는 새로운 아시아쿼터 투수로 호주 출신 존 케네디를 총액 2만 달러에 영입했다. 왼손 투수인 케네디는 14일 LG와 계약 후, 취업비자 발급 등 모든 절차를 끝내고 15일 LG 선수단에 전격 합류했다. 15일 새벽에 입국한 케네디는 곧바로 잠실구장을 찾아 LG 유니폼을 입고 적응 훈련을 펼쳤다.

1994년생인 케네디는 신장 2m 3cm 장신 투수다. 케네디는 2015년 애틀랜타 브레이브스와 계약하며 마이너리그 통산 4시즌 동안 94경기 186⅓이닝 동안 10승10 평균자책점 3.09의 성적을 기록했다.

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2025~2026시즌 호주 윈터리그에서 10경기에 선발 등판해 52⅓이닝 동안 3승4패 평균자책점 3.78의 호성적을 기록했다.

15일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 밝은 표정으로 인터뷰하는 LG 염경엽 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.15/

15일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 포즈를 취하고 있는 LG 트윈스 새 아시아쿼터 투수 존 케네디. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.15/

15일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 포즈를 취하고 있는 LG 트윈스 새 아시아쿼터 투수 존 케네디. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.15/

LG 구단은 "케네디 선수는 장신의 좌완 투수로 땅볼 유도 능력이 준수하여 남은 시즌 팀의 투수진 운영에 도움을 줄 것으로 판단한다"고 밝혔다.

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15일 잠실구장을 찾은 케네디는 가볍게 몸을 풀었다. 경기를 앞두고 LG 유니폼을 입고 프로필 촬영까지 마쳤다. 2m 3cm 장신 투수 케네디는 새로운 팀에서 새로운 유니폼을 입고 자신감 넘치는 미소로 첫 인사를 했다.

15일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 LG와 SSG의 경기. LG 합류한 새 아시아쿼터 투수 존 케네디. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.15/