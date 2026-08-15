'밑천' 드러내는 이정후, 14타석 연속 무안타...남은 시즌 얼마나 잘 쳐야 3할 복귀하나?

이정후가 15일(한국시각) 오라클파크에서 열린 콜로라도 로키스전에서 3회초 작 빈의 우중간 빗맞은 타구를 슬라이딩해 잡아내고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]샌프란시스코가 2028년 메이저리그 올스타전 개최지로 결정된 날 이정후는 최악의 타격 흐름을 막지 못하고 3할 타율에서 더욱 멀어졌다.

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이정후는 15일(이하 한국시각) 오라클파크에서 열린 콜로라도 로키스와의 홈경기에서 4타수 무안타로 또 침묵했다.

지난 11일 휴스턴 애스트로스전에서 8회말 좌중간 안타를 터뜨린 뒤 14타석 연속 범타를 기록했다. 14타석, 14타수 연속 무안타 행진이다. 타율은 전날 0.293에서 0.290(427타수 124안타)로 하락했다. 타율 3할은 사실상 불가능해진 것 아니냐는 전망도 나온다. 2할9푼대 타율도 위험하다.

이정후는 14타석에서 삼진은 1개 밖에 당하지 않았다. 맞히는 능력은 여전하지만, 배트 중심을 맞아나가는 하드히트, 배럴과 같은 질이 좋은 타구가 별로 없었다는 얘기다. 14타석의 타격 내용을 보면 땅볼 아웃이 9번, 뜬공 아웃이 4번, 삼진은 1번이었다. 땅볼이 압도적으로 많다.

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이정후는 올시즌 뜬공 아웃(Air Out) 대비 땅볼 아웃(Ground Out) 비율이 1.16인데, 최근 14타석에서는 2.25나 된다.

이정후가 지난 11일(한국시각) 휴스턴전에서 5회말 우월 솔로홈런을 터뜨리고 있다. AP연합뉴스

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아이러니컬하게도 이 기간 인플레이 타구 13개의 평균 타구속도는 87.0마일로 시즌 평균 86.5마일보다 빨랐고, 95마일 이상의 하드히트는 5개였다. 그런데도 안타는 하나도 나오지 않았다.

결국은 공을 띄우는 능력이 부족하다는 이야기가 나올 수밖에 없다. 이정후의 올시즌 타구의 평균 발사각은 10.0도로 스탯캐스트가 수치를 제시한 249명 가운데 204위로 하위권이다. 이정후와 비슷한 스타일로 얼마 전까지만 해도 한솥밥을 먹은 3할 타자 루이스 아라에즈(필라델피아 필리스)는 16.1도로 전체 84위다.

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한때 타격 선두를 달렸던 마이애미 말린스 오토 로페즈는 타구의 평균 발사각이 7.9로 이정후보다 작다. 하지만, 평균 타구속도가 89.1마일로 이정후보다 2.6마일이 빠르고, 하드히트 비율이 41.2%로 29.4%에 불과한 이정후를 압도한다.

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즉 이정후는 공을 띄우는 능력, 공을 강하게 때리는 능력이 떨어진다는 얘기다. 그나마 컨택트 능력이 뛰어나 삼진을 잘 당하지 않고 인플레이 타구를 만들어 안타를 생산하는 덕분에 리그 평균 이상의 타율을 유지하고 있다고 보면 된다.

이정후. AP연합뉴스

6월 중순까지만 해도 3할3푼대 타율로 양 리그를 합쳐 타격 1~3위를 다투던 이정후는 이날 현재 12위로 처져 있다. 앞으로 3할을 회복하려면 남은 40경기에서 0.327의 타율을 올려야 한다. 5월 말부터 6월 중순까지 18경기 연속 안타를 칠 때의 감각을 되찾아야 한다는 소리다.

한편, 메이저리그(MLB)는 이날 2028년 메이저리그 올스타전 개최 장소를 샌프란시스코의 홈인 오라클파크로 결정해 발표했다.

롭 맨프레드 커미녀서는 보도자료를 통해 "열성적인 팬들과 세계적인 수준의 야구장, 그리고 풍부한 야구 역사를 자랑하는 샌프란시스코는 메이저리그 최고의 전통인 올스타전을 개최하기에 더할 나위 없이 좋은 곳"이라며 "올스타 브레이크 기간의 흥분과 야구 축제를 샌프란시스코 베이 지역에 선사할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

자이언츠가 뉴욕에서 샌프란시스코로 연고지를 이전한 1958년 이후 샌프란스시코가 올스타전 장소로 선택된 건 1961년, 1984년(이상 캔들스틱파크), 2006년(AT&T 파크)에 이어 4번째다. 현재의 오라클파크 이전 명칭이 AT&T 파크이고, 1960년 개장한 캔들스틱파크는 1995년 3콤 파크로 이름이 바뀌어 1999년까지 자이언츠의 홈구장으로 사용됐다.

이정후는 내년 시즌을 마치면 옵트아웃 권리를 행사할 수 있는데, 떠나기로 마음 먹는다면 '슈퍼 스탯'을 올렸기 때문으로 봐야 한다. 올스타전 개최 여부는 중요하지 않다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com