무사 1,2루에서 3,4,5번 삼진 처리, 신인 1지명 19세 우완 구원으로 데뷔해 포효, 먼 훗날 그는 이 경기를 어떻게 기억할까[민창기의 일본야구]

소프트뱅크 고졸 2년차 투수 무라카미가 15일 라쿠텐 이글스전 8회 등판해 세 타자를 연속 삼진으로 잡고 포효하고 있다. 사진캡처=닛칸스포츠 SNS

류현진은 2006년 4월 12일 LG전에 프로 첫 등판해 선발승을 올렸다. 데뷔전에서 7⅓이닝 3안타 10탈삼진 무실점을 기록했다. 스포츠조선DB

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한화 이글스의 고졸 루키 류현진은 2006년 4월 12일 LG 트윈스전에 첫 등판해 4대0 승리를 이끌었다. 인천 동산고를 갓 졸업한 19세 좌완 새내기가 프로 첫 경기에서 7⅓이닝 3안타 10탈삼진 무실점을 기록하고 선발승을 올렸다. 한미 통산 '200승'을 달성한 '괴물 투수'의 등장을 알리는 데뷔전이다. 류현진은 첫 시즌부터 201⅓이닝을 던졌다. 18승6패-평균자책점 2.23, 204탈삼진을 기록하고 신인상과 MVP 트로피를 양손에 쥐었다.

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반면, 광주 진흥고 출신 고졸 루키 문동주는 첫 경기에서 고전했다. 2022년 5월 10일 LG전 8회말 구원으로 나가 1이닝을 못 채웠다. 아웃카운트 2개를 잡으면서 4안타 1볼넷 4실점을 기록했다. 26구를 던지고 교체됐다. 프로의 매운맛을 제대로 맛본 셈이다.

모든 프로 선수에게 첫 경험, 데뷔전은 영원히 잊을 수 없는 기억으로 남게 될 것이다. 경기 결과가 자신감을 심어줄 수도 있고, 성찰의 기회가 될 수도 있다. 류현진은 2006년 신인 드래프트 2차 1라운드, 문동주는 2022년 1차 지명으로 한화 선수가 됐다.

15일 후쿠오카 미즈호페이페이돔에서 열린 라쿠텐 이글스전. 소프트뱅크 호크스의 고졸 2년차 우완 무라카미 다이토에게 오랫동안 기억될 것이다. 무라카미는 14일 1군에 처음 합류해 이날 1군 경기에 첫 등판했다. 2-6로 뒤진 8회초 두 번째 투수로 나가 팽팽한 긴장감을 맛보고 짜릿한 희열을 경험했다.

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선두타자 1번 나카시마 다이스케를 볼넷으로 내보냈다. 풀카운트에서 던진 8구째 시속 154km 패스트볼이 좌타자 몸쪽 낮은 쪽에 박혔다. 2번 다쓰미 료스케에게 우전안타를 맞았다. 볼카운트 1B1S에서 던진 직구가 스트라이크존 한가운데로 들어갔다. 아웃카운트 1개 못 잡고 3~5번 중심 타선을 앞에 두고 주자 두 명이 쌓였다.

무라카미의 역투 모습. 프로 첫 경기에서 5타자를 상대로 32구를 던졌다. 사진캡처=스포츠닛폰 SNS

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심리적으로 위축될 수밖에 없는 위기를 씩씩하게 이겨냈다. 먼저 3번 무네야마 루이. 7구까지 가는 승부를 벌여 루킹 삼진으로 잡았다. 풀카운트에서 아웃코스에 걸치는 커브가 통했다. 무네야마는 홈런을 포함해 2안타를 기록 중이었다.

1사 1,2루에서 4번 카슨 매커스커를 헛스윙 삼진으로 돌려세웠다. 1B2S에서 슬라이더로 헛스윙을 유도했다. 매커스커는 앞선 4회 2점 홈런, 6회 우전안타를 때렸다. 힘있고 타격감이 좋은 외국인 4번 타자를 고졸 루키가 제압했다.

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무라카미는 5번 야스다 유마도 헛스윙 삼진으로 처리하고 포효했다. 9구째 커브로 배트를 끌어냈다. 3,4,5번 연속 삼진. 다섯 타자를 상대로 32구를 던졌다.

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무라카미는 2025년 신인 1지명으로 입단한 유망주다. 입단 첫해인 지난해 부상으로 공식경기에 나가지 못했다. 올해는 2군 4경기에 등판해 1승2패, 평균자책점 6.23을 기록했다.

13일 야간 경기로 치른 2군 경기가 끝나고 1군 승격 소식을 들었다고 한다. 무라카미는 "경기 후 코디네이터가 불러 혼나는 줄 알았다. 소식을 듣고 깜짝 놀랐다"라고 했다. 1군 등록 직후 "내 강점은 직구다. 1군에서 통할지 보고 싶다"라고 의욕을 보였다. 무라카미는 최고 시속 156km 직구를 던지는 파이어볼러다.

2022년 5월 LG를 상대로 프로 데뷔전을 치른 문동주. 1이닝을 못 채우고 4실점하고 교체됐다. 스포츠조선DB

퍼시픽리그 1위 소프트뱅크는 무라카미가 마운드를 내려간 직후인 8회말 2점을 따라갔다. 그러나 승부를 뒤집지 못했다. 꼴찌 라쿠텐에 4대6으로 졌다. 지난 13일 지바 롯데 마린스전부터 3연패를 당했다. 그러나 2~3위를 오르내리는 니혼햄 세이부 라이온즈, 니혼햄 파이터스에 7~8경기차로 여유 있게 앞서간다. 3년 연속 리그 우승을 향해 달려간다.

민창기 기자 huelva@sportschosun.com