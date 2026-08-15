"투수 오타니 9월 초중순 오프너로 복귀" 그런데...포스트시즌 4인 로테이션 승선 목표, 그건 강박증?

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 15일(한국시각) 23일 만에 불펜피칭을 실시했다. 9월 초중순 복귀가 유력해 보인다. UPI연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]무릎 통증서 벗어나 피칭 훈련을 재개한 오타니 쇼헤이의 마운드 복귀 시점에 대한 대략적인 윤곽이 드러났다. 빠르면 9월 초 실전 마운드에 오를 것으로 보인다.

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오타니는 15일(이하 한국시각) 콜로라도 로키스와의 홈경기를 앞두고 다저스타디움에서 불펜피칭을 실시했다. 지난달 23일 필라델피아 시티즌스 뱅크파크에서 불펜피칭을 하다 왼쪽 무릎 통증이 재발해 투구를 중단한 이후 22일 만에 마운드에서 던진 것이다.

MLB.com은 '오타니가 34개의 공을 풀 믹스(모든 구종)로 던졌다. 7월 필라델피아에서 던진 이후 처음이다. 당시 그는 이상을 느꼈고 이후 2주 반 동안 피칭을 전면 중단했다. 그리고 지난 9일 체이스필드에서 캐치볼을 재개한 뒤 꾸준히 진전을 보였다'고 전했다.

데이브 로버츠 감독에 따르면 오타니는 앞으로 불펜피칭을 1~2번 더 실시한 뒤 최소 두 번의 라이브 피칭을 마치고 로테이션에 합류한다는 계획이다.

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그러나 그가 선발투수로 마운드에 복귀한다고 해도 5이닝을 소화할 수 있는 건 아니다. 1이닝부터 시작하기로 했다. 토미존 서저리를 받고 2년 가까운 재활을 마치고 지난해 6월 복귀할 당시 세웠던 빌드업 계획과 같다고 보면 된다. 정규시즌에 5이닝 소화 능력을 회복하기는 어렵다.

오타니 쇼헤이는 작년 6월 복귀할 때처럼 1이닝부터 빌드업해나갈 계획이다. AP연합뉴스

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로버츠 감독은 "오프너로 등판할 투수가 누군지 생각하게 되는데 그러면 후보군이 좁혀진다"며 "쇼헤이에게는 모든 이닝이 중요하다는 걸 아는 것이 중요하고, 그 전략이 효과가 있었다"고 설명했다.

오타니는 지난해 6월 17일 복귀해 샌디에이고 파드리스를 상대로 선발등판, 1이닝을 던졌다. 그 뒤로 1이닝씩 늘려가며 로테이션을 소화했는데 정규시즌 마지막 등판서는 6이닝을 던졌다.

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그러나 올해는 3~4이닝 정도로 정규시즌을 마칠 것으로 예상된다.

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MLB.com은 '오타니의 빅리그 피칭 계획은 아직 정해진 게 없다. 그러나 불펜피칭을 이제 시작했다는 점을 감안하면 9월 초 또는 중순 실전 마운드에서 볼 수 있을 것 같다'고 전망했다.

오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

오타니는 3년 만에 투타 겸업으로 시즌을 시작했다. 투수로는 6월 초까지 승승장구했다. 6월 4일 애리조나전까지 시즌 첫 10경기에서 6승2패, 평균자책점 0.74를 올려 생애 첫 사이영상 수상 가능성이 점쳐지기도 했다. 그러나 6월 11일 피츠버그 파이어리츠전서 6이닝 6안타 4실점하며 삐끗했다. 왼쪽 무릎 통증이 발생한 시점이다.

오타니는 그럼에도 등판을 이어갔다. 6월 18일 탬파베이 레이스전(6이닝 7안타 4실점), 25일 미네소타 트윈스전(6이닝 5안타 3실점), 7월 4일 샌디에이고전(6이닝 7안타 3실점)서 역투했다. 그러나 무릎 통증을 참아가면서 던진 결과였다.

결국 전반기 마지막 피칭 일정으로 잡은 7월 11일 애리조나전을 앞두고 웜업을 하다 무릎 통증이 악화돼 등판을 취소했고, 지명타자로 출전하려던 올스타전도 포기했다. 후반기 첫 등판 일정으로 잡은 7월 23일 필라델피아 필리스전 등판도 무산됐다.

태릭 스쿠벌이 지난 11일(한국시각) 캔자스시티 로열스전에 선발등판했다. EPA연합뉴스

다저스는 8월 초 합류한 태릭 스쿠벌과 지난 12일 부상자 명단서 돌아온 블레이크 스넬이 로테이션에 연착륙해 오타니의 복귀가 절실하지는 않다. 게다가 스윙맨인 에릭 라우어도 선발로 가능성을 보여 로테이션 뎁스는 두텁다.

다만 포스트시즌 4인 로테이션을 구성할 때 오타니를 반드시 넣어야 한다는 강박관념에 사로잡혀 있다. 야마모토 요시노부, 스쿠벌, 스넬, 오타니로 구성하겠다는 얘기다. 이러면 라우어와 저스틴 로블레스키, 타일러 글래스나우는 불펜, 사사키 로키는 작년처럼 마무리로 배치될 공산이 크다.

현재 다저스 로테이션은 야마모토-로블레스키-스쿠벌-스넬-라우어-사사키 순이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com