'무려 11개월을 기다렸다' SSG 한유섬, 49경기만에 시즌 첫 홈런[잠실 현장]

15일 잠실구장에서 열린 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 5회초 SSG 한유섬이 LG 선발 박시원을 상대로 솔로홈런을 날렸다. 이숭용 감독의 축하를 받고 있는 한유섬. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.15/

15일 잠실구장에서 열린 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 5회초 SSG 한유섬이 LG 선발 박시원을 상대로 솔로홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 한유섬. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.15/

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[잠실=스포츠조선 나유리 기자]SSG 랜더스 한유섬이 그토록 기다렸던 시즌 첫 홈런을 터뜨렸다.

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한유섬은 15일 잠실 LG 트윈스전에서 5회초 솔로 홈런을 기록했다. LG 선발 투수 박시원을 상대한 한유섬은 SSG가 0-1로 뒤진 5회초 이닝 선두타자로 타석에 섰고, 1B에서 2구째 슬라이더를 타격했다.

슬라이더가 한복판에 몰리면서 한유섬의 스윙에 제대로 걸렸고, 잠실구장 우중간 담장을 넘어가는 솔로 홈런이 됐다. 비거리가 135M에 달하는 대형 홈런이었다. 이 홈런으로 SSG가 1-1 동점을 만드는데 성공했다.

한유섬의 올 시즌 첫 홈런이다. 이 경기 전까지 KBO리그 통산 212홈런을 터뜨렸고, 2018시즌 41홈런을 기록했고 30홈런 이상도 두차례나 기록하며 거포 이미지가 강한 한유섬이지만 지난해 15홈런에 이어 올해는 부상과 부진으로 경기 출전 기회 자체가 대폭 줄어들었다.

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올 시즌 49경기 출전에 그쳤고, 그중 홈런은 한번도 없었다. 그런데 마침내 시즌 첫 홈런이 터졌다. 지난해 9월 16일 NC 다이노스전에서 시즌 15호 홈런을 친 이후 약 11개월만의 홈런이다.

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잠실=나유리 기자 youll@sportschosun.com