유니폼 하나도 변한 게 없는데... '응답하라 1990', LG 트윈스 초대 우승 감독님 영원히 기억 하겠습니다[잠실현장]

1990년 LG 트윈스 백인천 감독과 해태 타이거즈 김응용 감독.

1990년 LG 트윈스 선수들과 승리의 기쁨을 나누고 있는 백인천 감독.

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[잠실=스포츠조선 송정헌 기자] LG 트윈스 초대 감독 백인천 전 감독이 하늘의 별이 됐다.

뇌출혈로 치료를 받던 백인천 전 감독이 광복절 15일 오전 별세했다. 향년 83세.

故백인천 전 감독은 1942년 중국 장쑤성 우시에서 태어났다. 한국 전쟁 때 월남한 백인천 전 감독은 경동중, 경동고에서 야구를 배웠다.

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1961년 실업 야구 농협에 입단한 백인천 전 감독은 1962년 자유계약으로 현 일본프로야구 닛폰햄 파이터스의 전신인 도에이 플라이어스에 입단하며 일본 프로야구에 진출했다.

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이후 다이헤이요 라이언스(현 세이부 라이온즈), 롯데 오리온스(현 지바롯데 마린스), 긴테쓰 버펄로스를 거치며 1981년까지 일본에서 선수로 활약했다. 다이헤이요 시절인 1975년에는 타율 0.319를 작성, 일본 퍼시픽리그 타격왕을 차지하기도 했다.

고인은 프로야구 출범과 함께 1982년 MBC 청룡의 감독 겸 선수로 한국 프로야구로 돌아왔다. 백인천 전 감독은 1982년 타율 0.412를 기록하며 유일무이한 독보적인 KBO리그 '4할 타자'로 기록되고 있다. 백 전 감독은 1984년까지 삼미 슈퍼스타즈에서 2년을 더 뛴 뒤 현역에서 은퇴했다.

1990년 LG 트윈스 선수들과 경기를 지켜보는 백인천 감독.

삼성 감독 시절 이승엽과 대화를 나누고 있는 백인천 감독.

1990년 LG 트윈스 감독 시절 백인천 감독.

1990년 LG 트윈스 감독 시절 백인천 감독.

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지도자의 길에 들어선 고인은 1990년 MBC를 인수해 재창단한 LG 트윈스의 초대 감독이 됐다. LG 트윈스 초대 사령탑이 된 백 전 감독은 창단 첫해 한국시리즈 우승까지 차지하며 최고의 시절을 보냈다.

1991년까지 LG의 지휘봉을 잡은 백 전 감독은 1996~1997년 삼성 라이온즈 감독, 2002~2003년 롯데 자이언츠 감독을 맡기도 했다. 지도자에서 물러난 뒤에도 한국야구 발전을 위해 노력했다.

15일 잠실구장에서 열린 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 故백인천 전 감독 추모하는 근조리본 달고 경기 나선 LG 선수들. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.15/

15일 잠실구장에서 열린 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 故백인천 전 감독 추모하는 근조리본 달고 경기 나선 LG 선수들. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.15/

한국야구위원회는 한국 야구 발전을 위해 헌신한 고인의 공적을 기리기 위해 역대 두 번째 KBO장으로 장례를 치른다.

15일 경기가 열린 5개 경기장 모든 선수들이 근조 리본을 부착하고 경기에 나섰다. 경기에 앞서 백 전 감독을 기리는 추모 묵념도 이어졌다.

백 전 감독의 빈소는 천안 단국대병원 장례식장에 차려졌다. 발인은 17일 오전 8시다.

15일 잠실구장에서 열린 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 경기를 앞두고 故백인천 전 감독 추모 묵념하는 LG 선수들. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.15/