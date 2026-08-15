'문 닫는 날! 이게 진짜 가능해?' 2m 3cm 거인 합류한 LG, 한국시리즈 출전까지 가능한 새로운 아시아쿼터 투수 케네디 [잠실현장]

15일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 포즈를 취하고 있는 LG 트윈스 새 아시아쿼터 투수 존 케네디. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.15/

15일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 포즈를 취하고 있는 LG 트윈스 새 아시아쿼터 투수 존 케네디. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.15/

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[잠실=스포츠조선 송정헌 기자] LG 트윈스 국제팀이 신속하게 움직였다. LG가 새로운 아시아쿼터 외국인 투수를 15일 영입 가능한 마지막날 극적으로 데려왔다. 가을야구 한국시리즈 출전까지 가능한 선수다.

LG 트윈스는 새로운 아시아쿼터 투수로 호주 출신 존 케네디를 총액 2만 달러에 영입했다. 왼손 투수인 케네디는 14일 LG와 계약 후, 취업비자 발급 등 모든 절차를 끝내고 15일 LG 선수단에 전격 합류했다. 15일 새벽에 입국한 케네디는 곧바로 잠실구장을 찾아 적응 훈련을 펼쳤다.

LG는 아쿼 투수 라클란 웰스의 어깨 부상으로 인해 아시아쿼터 투수를 교체했다. 울산 웨일즈에서 뛰고 있던 일본인 투수 오카다 아키타케가 1순위였다. 하지만, KBO가 당초 이적이 가능하다는 답변을 했다가, 7월 31일이 넘어 규약상 불가능하다고 답변이 번복되며 이적이 무산됐다.

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LG는 외국인 선수 등록 기한인 8월 15일까지 새로운 아쿼 선수를 영입하지 못할 경우 아시아쿼터 없이 가을야구를 해야 했다.

15일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 LG와 SSG의 경기. LG 합류한 새 아시아쿼터 투수 존 케네디. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.15/

15일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 LG와 SSG의 경기. LG 합류한 새 아시아쿼터 투수 존 케네디. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.15/

15일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 LG와 SSG의 경기. LG 합류한 새 아시아쿼터 투수 존 케네디. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.15/

8월 15일 마감일을 앞두고 LG가 발 빠르게 움직였다. LG 트윈스 국제팀이 울산 오카다 이적이 무산된 직후, 케네디와 접촉했다. 케네디는 올해 초 월드베이스볼클래식(WBC) 호주 국가대표로 뛰기도 했던 호주 출신 왼손 투수다.

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LG는 14일 케네디와 계약 후 마감일인 15일 비자 발급까지 마치는데 성공했다. 외국인선수 영입 마감하는 날. LG는 극적으로 일사천리 새로운 아시아쿼터 투수를 데려온 것이다.

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1994년생인 케네디는 신장 2m 3cm 장신 왼손 투수다. 케네디는 2015년 애틀랜타 브레이브스와 계약하며 마이너리그 통산 4시즌 동안 94경기 186⅓이닝 동안 평균자책점 3.09의 성적을 기록했다.

15일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 밝은 표정으로 인터뷰하는 LG 염경엽 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.15/

15일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 포즈를 취하고 있는 LG 트윈스 새 아시아쿼터 투수 존 케네디. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.15/

2025~2026시즌 호주 윈터리그에서 10경기에 선발 등판해 52⅓이닝 동안 3승4패 평균자책점 3.78의 성적을 거두기도 했다.

LG 구단은 "케네디 선수는 장신의 좌완 투수로 땅볼 유도 능력이 준수하여 남은 시즌 팀의 투수진 운영에 도움을 줄 것으로 판단한다"라고 전했다.

15일 새벽 한국에 입국한 케네디는 곧바로 잠실구장을 찾아 컨디션을 끌어올렸다. 마운드에 서게 될 잠실구장 여기저기를 유심히 살피며 새로운 리그 적응을 위해 노력했다.

케네디가 합류한 15일 LG는 케네디의 이름이 새겨진 LG 트윈스 유니폼을 전달했다.

케네디는 자신의 이름이 새겨진 새로운 유니폼을 입고 밝은 미소로 포토타임도 가졌다. LG에 전격 합류한 거인 외국인투수 케네디는 당분간 불펜에서 활약할 예정이다.