'헤드샷 퇴장' 대형 악재 터졌는데… 이승현, 구자욱, 최형우 맹활약 삼성, 한화 꺾고 선두 KT '반게임 차' 추격[대구리뷰]

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 이틀 연속 화끈한 타격쇼로 3연승을 달리며 이날 패한 선두 KT 위즈를 반게임 차로 추격했다.

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삼성은 14일 대구 라이온즈파크에서 열린 한화 이글스전에서 결정적인 홈런 2방 포함, 장단 11안타를 집중력 있게 터뜨린 타선의 힘으로 11대6 재역전승을 완성했다. 선발 양창섭이 1회 헤드샷 퇴장으로 큰 위기가 찾아왔지만, 1회 1사 만루에서 급히 등판한 좌완 이승현이 6회까지 1실점으로 막아내는 역투로 팀을 구했다.

1회말 삼성 선발 양창섭이 흔들렸다.

1번 이원석 안타, 페라자 볼넷으로 1사 1,3루에서 강백호의 선제 적시 2루타로 1-0.

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이어진 1사 2,3루에 노시환 타석 때 투심을 던지다 헤드샷으로 퇴장당하고 말았다.

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초반부터 크게 무너질 수 있었던 경기.

하지만 삼성에는 구세주 이승현이 있었다. 몸도 제대로 못 풀고 올라왔지만 강타자 채은성을 커브로 유격수 앞 병살타를 만들며 큰 위기를 벗어났다.

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삼성은 1회말 구자욱의 투런홈런으로 2-1 역전에 성공했다. 한화는 4회 선두 노시환이 2루타로 출루한 뒤 1사 3루에서 폭투로 홈을 밟아 2-2 동점을 만들었다.

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후반 홈런 공방이 이어졌다.

삼성이 먼저 포문을 열었다. 6회말 박승규 디아즈의 안타로 만든 1사 1,3루에서 최형우가 호투하던 한화 선발 박준영의 몸쪽 포크볼을 기술적으로 퍼올려 우측 담장을 넘겼다. 5-2로 균형을 깨는 비거리 130m 대형 스리런홈런. 시즌 13호이자 최형우의 후반기 첫 홈런이었다.

7회초 한화가 곧바로 반격에 나섰다.

채은성과 허인서가 바뀐 투수 우완 이승현을 상대로 백투백 홈런을 치며 단숨에 1점 차로 추격했다. 2사 후 이원석의 내야안타 후 페라자가 임기영의 체인지업을 당겨 우측 담장을 라인드라이브로 넘겼다. 6-5 역전을 만드는 짜릿한 투런홈런. 2024년(24홈런) 이후 2년 만의 20홈런 돌파였다.

하지만 불붙은 삼성타선이 7회말 다시 폭발했다.

1사 후 이재현 김지찬 연속 볼넷에 이어 박승규 구자욱 디아즈의 3연속 적시타로 3점을 내며 단숨에 8-6 재역전에 성공했다.

삼성은 여세를 몰아 8회말 1사 만루에서 박승규의 희생플라이와 구자욱의 2타점 적시타로 3점을 더 보태며 승부에 쐐기를 박았다. 6~8회 3이닝 연속 3득점 한 타선 집중력이 빛난 경기였다.

삼성 좌완 이승현은 1회 두번째 투수로 급히 올라왔지만 5⅔이닝 단 2안타 무4사구 1실점 호투로 승리의 1등 공신이 됐다. 커브와 허를 찌르는 빠른 공으로 탈삼진을 무려 7개나 잡아냈다.

5⅔이닝과 7탈삼진은 선발 등판하던 시즌 초를 통틀어 올시즌 최다이닝, 최다 탈삼진이었다.

삼성은 박승규 구자욱 디아즈 최형우로 이어지는 중심타선이 9안타 8타점을 합작하며 힘을 과시했다. 구자욱이 선제 투런포와 역전 결승타 포함, 5타수2안타 5타점으로 이틀 연속 맹활약 하며 연승을 이끌었다. 최형우가 결정적인 스리런홈런 포함, 4타수3안타 3타점으로 3루타 빠진 사이클링히트로 타선을 이끌었다.

한화 선발 박준영은 149㎞ 묵직한 패스트볼과 포크볼을 앞세워 5회까지 68구로 3안타 2실점 호투 속 개인 최다 7탈삼진을 기록했지만, 6회 최형우에게 3점 홈런을 맞으면서 데뷔 첫 퀄리티스타트를 다음 기회로 미뤘다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=삼성 라이온즈