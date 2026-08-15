'LG 희소식' 기적으로 교체한 아쿼 어떤가 "키 2m에 희귀한 좌완 사이드암"

15일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 LG와 SSG의 경기. LG 합류한 새 아시아쿼터 투수 존 케네디. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.15/

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[잠실=스포츠조선 나유리 기자]LG 트윈스가 '미션 임파서블'로 영입한 새 아시아쿼터 존 케네디. 다음주 첫 선을 보일 예정이다. 염경엽 감독은 독특한 투구폼으로 인해 타자들을 혼란스럽게 할 수 있다고 봤다.

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LG는 15일 새 아시아쿼터 케네디 영입을 공식 발표했다. 호주 출신으로 1994년생인 케네디는 미국 마이너리그에서도 활약했고, 현재는 호주 윈터리그를 뛰고 있다. 올해 3월 열린 월드베이스볼클래식(WBC)에는 잭 오러클린, 라클란 웰스 등과 함께 호주 국가대표로도 활약했다.

케네디는 15일까지 취업 비자 발급 등 모든 절차를 마치고 한국에 입국해 LG 선수단에 합류했다. 긴 비행 등으로 인해 다소 피곤해보인 케네디는 이날 가볍게 몸만 풀고 동료들과 인사를 나눈 후 사진 촬영 등을 진행했다.

웰스의 어깨 부상으로 인해 아시아쿼터 교체에 나선 LG는 최근 울산 웨일즈 오카다 영입이 무산되며 아시아쿼터 없이 잔여 시즌을 치러야 할 위기에 놓였었다. 그러나 발 빠르게 대안 마련에 나섰고, 기존 리스트에 있던 선수 가운데 호주 사회인 야구팀에서 뛰던 케네디와 접촉했다. 거의 불가능에 가까웠던 수일내 비자 발급 절차까지 기적적으로 성사되면서 KBO 외국인 선수 등록 마감 직전 등록을 완료할 수 있었다. 케네디는 LG가 포스트시즌에 진출할 경우 출전할 수 있다.

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첫 인상은 거대했다. 프로필 신장 2m3에 체중 111kg인 케네디는 큰 키와 큰 덩치가 인상적인 피지컬을 갖췄다. 특이한 게 좌완 사이드암 투수라는 것. 스리쿼터도 아닌, 정석 사이드암 투수로 팔 각도가 낮은 편이다.

15일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 포즈를 취하고 있는 LG 트윈스 새 아시아쿼터 투수 존 케네디. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.15/

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LG 염경엽 감독은 "우리나라에서 보기 힘든 투구폼이다. 그냥 사이드암이라고 보면 된다. 디셉션이 좋다. 공은 142~143km 정도로 빠르지가 않은데, 키가 크다보니 타자들이 느꼈을때 앞에서 던지는 느낌이 있다. 타자들의 체감 구속은 140km대 후반이 될 수 있다. 또 제구력도 괜찮다. 나도 WBC에서 잠깐 봤을때 특이하다고 생각해서 기억을 했다"고 소개했다.

케네디는 빠르게 선수단에 합류했지만 KBO리그 데뷔전은 19일 치를 예정이다. LG는 19일에 잠실에서 KT 위즈와 맞붙는다. 적응 등 훈련 시간을 더 주고, 19일부터 본격적으로 경기에 등판한다.

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실전 감각에는 크게 문제가 없다. 호주 리그는 이미 끝났고 새 시즌을 준비 중이지만, 케네디는 사회인야구팀에서 뛰면서 꾸준히 감각을 유지해왔다. 염경엽 감독은 "지난주 일요일에도 사회인 야구팀에서 선발로 던졌다고 한다. 저렇게 신체 조건이 큰 투수들은 엄청 가까이에서 던지는 느낌을 줄 수 있다. 피칭을 하면서 준비를 하고, 다음주 수요일 첫 등판을 할 수 있을 것 같다"고 예고했다.

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전반기 선발 투수로 좋은 활약을 펼치다 부상으로 급락한 웰스 대신, LG는 새 아시아쿼터인 케네디를 통해 불펜 보강을 택했다. 부침을 겪었던 LG는 최근 5경기에서 3승을 거두며, 어느정도는 살아나는 조짐을 보이고 있다. 다시 상위권 맹추격을 위해서는 마운드 안정이 필수다. 케네디가 새로운 키가 될 수 있다.

잠실=나유리 기자 youll@sportschosun.com