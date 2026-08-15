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최고령 타격의 신도 때론 변신한다. '결정적 스리런포' 3안타로 깨어난 타점머신 "타점 없어 너무 답답. 연습 방법 바꾸고 반전"

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최고령 타격의 신도 때론 변신한다. '결정적 스리런포' 3안타로 깨어난 타점머신 "타점 없어 너무 답답. 연습 방법 바꾸고 반전"

[대구=스포츠조선 정현석 기자]최근 숨고르기를 하던 최형우까지 터졌다.

삼성 라이온즈의 '해결사' 최형우가 결정적인 한 방으로 최근의 답답했던 흐름을 단숨에 날려버렸다.

최형우는 15일 대구 라이온즈파크에서 열린 한화 이글스와의 홈경기에 5번 지명타자로 선발 출전, 4타수 3안타(1홈런) 3타점을 기록하며 팀의 11대6 대승과 3연승을 이끌었다.

가장 결정적인 순간은 2-2로 팽팽하게 맞선 6회말이었다.

1사 1,3루 기회에서 타석에 들어선 최형우는 한화 박준영의 몸쪽 포크볼을 기술적으로 퍼올려 우측 담장을 넘기는 비거리 130m 대형 스리런 홈런을 터뜨렸다.

자신의 후반기 첫 홈런이자, 지난 2일 이후 무려 13일 만에 나온 가뭄 속 단비 같은 타점이었다.

최고령 타격의 신도 때론 변신한다. '결정적 스리런포' 3안타로 깨어난 타점머신 "타점 없어 너무 답답. 연습 방법 바꾸고 반전"

경기 후 최형우는 6회 결승포 순간을 돌아보며 "어떻게든 주자를 불러들이고 싶다는 생각뿐이었다"고 입을 열었다. 이어 "요즘 타점이 너무 없어서 답답했다. 최근 계속 타격감이 안 좋았지만, 그때만큼은 꼭 치고 싶었고 팀에 도움이 되고 싶었다"며 간절했던 당시 심경을 전했다.

최근의 침체를 벗어나기 위해 과감한 변화를 시도한 점도 털어놓았다. 최형우는 "연습 방법에 변화를 줘봤다. 오늘이 그 방법을 적용한 첫날인데 나쁘지 않았던 것 같다"며 "시즌 끝날 때까지 이 연습 방법대로 한번 꾸준히 해볼 생각"이라고 반등의 계기를 설명했다.

최고령 타격의 신도 때론 변신한다. '결정적 스리런포' 3안타로 깨어난 타점머신 "타점 없어 너무 답답. 연습 방법 바꾸고 반전"

최고참이라도 무게만 잡지 않는다. 적극적으로 도움을 주고, 때론 도움을 받는다.

그는 "매년 후배 선수들에게 내가 줄 수 있는 도움을 주려 하고, 반대로 나 역시 후배들에게 도움을 많이 받는다. 그게 바로 팀이라고 생각한다"며 "시즌 끝까지 서로 힘들 때 잘 도와가며 팬들에게 좋은 경기를 보여드릴 수 있도록 하겠다"고 다짐했다.

최형우의 한 방으로 흐름을 가져온 삼성은 선두 KT 위즈를 0.5경기 차로 바짝 추격하며 선두 싸움에 불을 지폈다.

최고령 타격의 신도 때론 변신한다. '결정적 스리런포' 3안타로 깨어난 타점머신 "타점 없어 너무 답답. 연습 방법 바꾸고 반전"

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

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