최고령 타격의 신도 때론 변신한다. '결정적 스리런포' 3안타로 깨어난 타점머신 "타점 없어 너무 답답. 연습 방법 바꾸고 반전"

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]최근 숨고르기를 하던 최형우까지 터졌다.

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삼성 라이온즈의 '해결사' 최형우가 결정적인 한 방으로 최근의 답답했던 흐름을 단숨에 날려버렸다.

최형우는 15일 대구 라이온즈파크에서 열린 한화 이글스와의 홈경기에 5번 지명타자로 선발 출전, 4타수 3안타(1홈런) 3타점을 기록하며 팀의 11대6 대승과 3연승을 이끌었다.

가장 결정적인 순간은 2-2로 팽팽하게 맞선 6회말이었다.

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1사 1,3루 기회에서 타석에 들어선 최형우는 한화 박준영의 몸쪽 포크볼을 기술적으로 퍼올려 우측 담장을 넘기는 비거리 130m 대형 스리런 홈런을 터뜨렸다.

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자신의 후반기 첫 홈런이자, 지난 2일 이후 무려 13일 만에 나온 가뭄 속 단비 같은 타점이었다.

경기 후 최형우는 6회 결승포 순간을 돌아보며 "어떻게든 주자를 불러들이고 싶다는 생각뿐이었다"고 입을 열었다. 이어 "요즘 타점이 너무 없어서 답답했다. 최근 계속 타격감이 안 좋았지만, 그때만큼은 꼭 치고 싶었고 팀에 도움이 되고 싶었다"며 간절했던 당시 심경을 전했다.

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최근의 침체를 벗어나기 위해 과감한 변화를 시도한 점도 털어놓았다. 최형우는 "연습 방법에 변화를 줘봤다. 오늘이 그 방법을 적용한 첫날인데 나쁘지 않았던 것 같다"며 "시즌 끝날 때까지 이 연습 방법대로 한번 꾸준히 해볼 생각"이라고 반등의 계기를 설명했다.

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최고참이라도 무게만 잡지 않는다. 적극적으로 도움을 주고, 때론 도움을 받는다.

그는 "매년 후배 선수들에게 내가 줄 수 있는 도움을 주려 하고, 반대로 나 역시 후배들에게 도움을 많이 받는다. 그게 바로 팀이라고 생각한다"며 "시즌 끝까지 서로 힘들 때 잘 도와가며 팬들에게 좋은 경기를 보여드릴 수 있도록 하겠다"고 다짐했다.

최형우의 한 방으로 흐름을 가져온 삼성은 선두 KT 위즈를 0.5경기 차로 바짝 추격하며 선두 싸움에 불을 지폈다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com