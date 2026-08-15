"야구하기 싫었다" 굴욕 딛고 부활한 커브장인, 잠깐! 여기서도 '페덱' 이름이 나온다

15일 눈부신 호투로 팀 승리의 발판을 놓은 이승현. 대구=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

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[대구=스포츠조선 정현석 기자] "야구하기 진짜 싫었죠."

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인생을 닮은 야구의 묘미. 바닥을 찍으면 반드시 올라간다. 의지가 결합하면 더 높이 올라간다.

한때 지독한 굴욕과 악플 속에서 마음고생을 겪었던 삼성 라이온즈의 '1차 지명' 좌완 투수 이승현(24)이 마침내 완벽한 반전의 서사를 썼다.

이승현은 15일 대구 라이온즈파크에서 열린 한화 이글스와의 홈경기에 1회 1사 만루라는 절체절명의 위기 상황에서 두 번째 투수로 급히 마운드에 올랐다. 선발 양창섭이 헤드샷 퇴장을 당하며 몸도 제대로 풀지 못한 채 등판했지만, 이승현은 5⅔이닝 동안 74개의 공을 던지며 2안타 무4사구 7탈삼진 1실점의 완벽에 가까운 투구로 팀의 11대6 대승을 끌어냈다.

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최고 148㎞ 투심패스트볼과 환상적인 낙폭으로 떨어진 커브, 슬라이더를 섞어 한화 강타선을 무력화 했다. 볼넷이 하나도 없었던 점도 고무적이었다.

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경기 후 만난 이승현은 "다른 거 신경 안 쓰고 급하게 올라간 만큼 일단은 그 상황을 마무리하고 싶었다"며 "길게 던진다는 생각도 안 했다. 그냥 한 타자 한 타자 아웃카운트 하나씩만, 그 이닝에만 집중했다"고 당시를 되돌아봤다.

이승현의 부활 뒤에는 퓨처스팀에서의 피나는 노력이 있었다.

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지난 4월 8일 KIA전에서 2⅔이닝 12실점이라는 굴욕적인 결과를 안고 2군으로 내려갔던 그는 폼을 근본적으로 수정했다.

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그는 "매년 팔이 컸다고 생각했다. 뒤에서 보면 팔이 많이 돌아가 테이크백이 커서 제 타이밍을 맞추지 못하는 경우가 많았다"면서 "2군으로 내려가 박희수, 김동호 코치님, 모리아마 감독님과 정말 많은 운동을 했다. 팔스윙을 짧게 바꾸고 타이밍을 빨리 맞추려 노력했다. 처음엔 적응이 안 됐지만 계속 훈련하다 보니 타이밍이 맞으면서 구속과 구위가 자연스럽게 살아났다"고 전했다.

달라진 팔스윙과 더불어 이승현의 무기가 된 것은 바로 '명품 커브'다. 특히 이 과정에서 팀 동료 외국인 투수 페덱의 조언이 결정적이었다.

이승현은 "팔스윙이 짧아지면서 커브 타이밍도 맞아떨어졌다. 원래 커브를 그냥 감으로 던졌는데, 페덱이 커브를 워낙 잘 던져서 직접 찾아가 물어봤다"며 비하인드를 공개했다. "나는 감으로 던지는데 너는 뭘 보고 던지냐고 물으니, 페덱이 '카운트를 잡을 때는 포수의 머리를 보고 던지고, 승부구를 던질 때는 포수의 몸을 보고 던진다'고 하더라. 캐치볼과 불펜 피칭 때 따라 해봤는데 나에게 너무 잘 맞았다. 그때부터 불리한 카운트에서도 커브를 집어넣을 수 있다는 확신이 생겼다"며 미소 지었다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성 페덱이 경기를 지켜보고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

4월의 굴욕 이후 퓨처스에서 보낸 시간은 그에게 잔인하리만치 힘들었다.

이승현은 "광주전 이후 진짜 야구가 하기 싫었다. 구속도 안 나오고 몸도 안 좋았고, 욕도 하도 많이 먹어서 되게 힘들었다"고 털어놓았다. 그러나 그는 "어쩌겠나. 어떻게든 다시 해야 했다. 멘탈적으로나 기술적으로나 김동호 코치님을 비롯한 코칭스태프가 끝까지 도와주신 덕분에 이겨낼 수 있었다"며 감사함을 표했다. "야구장 밖에서도 너무 많은 고마운 분들께서 힘을 내고 다시 일어설 수 있도록 도와주셨다"고 말했다.

시련을 딛고 한 단계 더 성장한 2021년 1차 지명 좌완의 부활.

절치부심 끝에 찾아낸 자신만의 밸런스와 확실한 무기는 선두를 턱밑까지 추격하는 삼성 마운드에 가뭄 속 단비 같은 확실한 선발 겸 롱릴리프 카드를 보태줬다.

이승현은 "12월 상무 입대 전까지 삼성 우승에 조금이나마 보탬이 될 수 있도록 어떤 보직에서든 온 힘을 다하겠다"고 약속했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=삼성 라이온즈