박상원은 왜 2루에 던지고 VR을 신청했을까? 송구 미스보다 이해할 수 없었던 '두가지 미스터리'

노바운드 캐치를 주장하며 비디오판독을 요구하는 한화 박상원. 출처=KBSN스포츠 중계화면(티빙)

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]야구에서 한순간의 본능적인 판단 미스가 얼마나 허망한 결과를 초래하는지 보여준 장면이었다.

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한화 이글스 마무리 박상원이 고개를 숙였다.

송구 실책보다 상황에 맞지 않는 판단과 이해하기 힘든 비디오판독 요구라는 '두가지 미스터리' 속에 경기를 내주고 말았다.

한화는 15일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 원정 경기에서 6대11로 패했다.

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6-8로 뒤진 8회말, 한화 벤치는 추격의 희망을 이어가기 위해 마무리 박상원을 마운드에 올렸다. 하지만 8회말 무사 1루에서 나온 박상원의 수비 하나가 경기의 추를 삼성 쪽으로 완전히 기울게 만들었다.

12일 고척돔에서 열린 키움과 한화의 경기. 투구하고 있는 한화 박상원. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.12/

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상황은 이랬다.

선두 류지혁 안타 출루로 무사 1루. 전병우의 초구 희생번트 타구가 투수 쪽으로 떴다. 돌진한 박상원이 숏바운드 캐치를 했다.

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문제는 다음이었다. 1루주자 류지혁은 공이 노바운드로 잡힌 것으로 판단해 1루로 급히 귀루하는 중이었고, 타자주자 전병우는 1루로 달리기 시작했다.

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이때 박상원은 1루가 아닌 2루로 공을 뿌렸다. 하지만 송구는 야수 키를 넘어가는 높은 악송구가 됐고, 1루로 돌아가던 류지혁이 다시 2루에 안착해 무사 1, 2루.

송구 실책 이후 박상원은 벤치에 노바운드 포구를 주장하며 비디오판독을 요청했다. 박상원 주장대로 노바운드였다면 적어도 타자주자는 아웃.

하지만 판독 결과는 숏바운드 포구로 판명났다. 1,2루 주자 모두 세이프.

박상원은 자신이 초래한 위기를 극복하지 못하고 8회말에만 추가 3실점하며 결국 패했다.

전병우의 번트타구를 숏바운드 캐치 하고 있는 박상원. 포수는 1루쪽 송구를 요구했지만 박상원은 2루로 공을 던졌다. 출처=KBSN스포츠 중계화면(티빙)

박상원의 두 가지 행동에 아쉬움과 의구심이 집중됐다.

첫번째 의문은 투수가 노바운드 포구라 생각했다면 도대체 왜 2루에 던졌느냐 하는 점이다.

중계를 맡은 조성환 해설위원 역시 박상원의 송구를 보며 "노바운드든 숏바운드든 1루에 먼저 던졌어야 했다"며 의아해 했다.

만약 박상원의 주장대로 공을 플라이(노바운드)로 직접 잡았다고 생각했다면, 1루로 귀루중인 류지혁을 포스아웃시키기 위해 당연히 1루로 송구했어야 정상이었다. 그럼에도 2루로 공을 던졌다는 것은 박상원 스스로도 순간적으로 '바운드가 됐다'는 것을 인지하고 있었다는 방증이다. 자신의 주장과 송구 방향이 상충되는 셈이다.

전병우의 번트타구를 숏바운드 캐치 하고 있는 박상원. 1루주자 류지혁은 노바운드 캐치로 판단해 1루로 귀루중이었다. 출처=KBSN스포츠 중계화면(티빙)

두번째 의문은 숏바운드 포구였더라도 왜 1루가 아닌 2루였느냐는 점, 그리고 비디오판독은 왜 했는지 여부다.

설령 숏바운드 포구를 인지했더라도 1루 송구가 우선이었다.

1루 주자 류지혁이 이미 1루 쪽으로 역주를 하고 있었기에, 1루에 먼저 던져 타자주자 전병우를 안정적으로 아웃시킨 뒤 2루와 1루 사이에서 태그아웃을 노리는 것이 정석이었다. 2루로 던져 1루 주자를 포스아웃시킬 경우, 타자주자는 1루에서 살 확률이 매우 높았기 때문이다.

결국 본인이 숏바운드로 잡았음을 인지했기에 2루로 던졌으면서, 악송구가 난 이후 벤치를 향해 노바운드 포구 비디오판독을 요청한 행위는 현장 관계자들조차 고개를 갸웃하게 만들었다.

단순한 송구 실책 하나보다 더 아쉬웠던 것은 순간적인 상황 판단 미스였다.

이 실수가 빌미가 돼 9회초 마지막 반격의 희망이 사라진 한화는 3연패를 당하며 5위 KIA 타이거즈와의 승차는 5경기로 벌어지고 말았다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com