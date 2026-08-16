'발사각 12~13도'의 위력, 이정후 라인드라이브 멀티히트로 부진 탈출...SF 7-1 COL

샌프란시스코 이정후가 16일(한국시각) 오라클파크에서 열린 콜로라도전에서 4회말 중전안타를 터뜨리고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]역시 정확한 컨택트 히팅이 해답이다. 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 드디어 안타를 터뜨렸다.

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이정후는 16일(이하 한국시각) 오라클파크에서 열린 콜로라도 로키스와의 홈경기에 4번 우익수로 출전해 4타석 3타수 2안타 1볼넷 1득점의 활약을 펼치며 7대1 승리에 힘을 보탰다.

이정후는 지난 11일 휴스턴 애스트로스전에서 연장 10회말 유격수 땅볼로 물러난 이후 전날 콜로라도전까지 14타석 연속 무안타로 침묵하는 바람에 3할을 오르내리던 타율이 0.290까지 떨어졌다.

그러나 이날 멀티 히트를 뿜어내며 반전에 성공했다.

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이로써 이정후는 타율 0.293(430타수 126안타)을 마크, 양 리그 합계 타격 순위가 11위로 전날보다 한 단계 올라섰다. 9홈런, 46타점, 58득점, 19볼넷, 46삼진, OPS 0.764를 마크했다.

이정후가 4회말 중전안타를 날리고 있다. Imagn Images연합뉴스

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첫 타석에서는 볼넷을 고르며 선구안을 다졌다. 콜로라도 우완 선발 마이클 로렌젠을 상대로 풀카운트에서 6,7구를 파울로 걷어낸 뒤 8구째 93.1마일 바깥쪽 높은 싱커를 볼로 골라냈다. 탁월한 판단이 돋보였다. 그러나 후속타 불발로 더 진루하지는 못했다.

이정후의 방망이가 불을 뿜은 것은 1-1로 맞선 4회말이다. 한 이닝에 두 개의 안타를 몰아친 것이다. 샌프란시스코는 선두타자 이정후의 안타로 시작된 4회 공격에서 7득점의 빅이닝을 만들어냈다.

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이정후는 로렌젠과 또 다시 카운트 싸움을 벌이다 2B2S에서 7구째 바깥쪽으로 빠지는 83.6마일 체인지업을 정확하게 받아쳐 중견수 앞에 떨어지는 라인드라이브 안타로 연결했다. 발사각 12도, 타구속도 91마일.

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이어 오슬레이비스 바사베의 안타와 드류 캐너버의 볼넷으로 3루까지 간 이정후는 터너 힐의 중견수 희생플라이 때 득점을 올렸다.

2-1로 역전에 성공한 샌프란시스코는 계속된 2사 만루서 드류 길버트의 2타점 중전적시타, 라파엘 데버스의 좌월 적시 2루타, 상대의 폭투, 브라이스 엘드리지 중전적시타로 5점을 보태며 7-1로 점수차를 벌렸다.

이정후는 같은 이닝 2사 1루서 다시 타석에 들어섰다. 이번에는 좌완 파커 머신스키의 5구째 한복판으로 날아든 91.7마일 싱커를 밀어쳐 좌전안타로 만들어냈다. 발사각 12도, 타구속도 96.6마일의 하드히트 라인드라이브 안타로 시즌 36번째 멀티 히트 게임. 그러나 다음 타자 바사베가 유격수 땅볼을 쳐 그대로 이닝이 종료됐다.

이정후. AP연합뉴스

샌프란시스코로 승부가 기울자 이후 경기는 빠르게 전개됐다. 이정후는 6회말 2사 1루서 중견수 뜬공으로 물러났다.

이정후는 올시즌 뜬공 아웃(Air Out) 대비 땅볼 아웃(Ground Out) 비율이 1.15이다. 이 부문서 규정타석을 채운 타자 143명 중 23위에 랭크돼 있다. 즉, 땅볼을 많이 치는 타자라는 얘기다.

그 23명 가운데 타율은 탬파베이 레이스 챈들러 심슨(0.308), 피츠버그 파이어리츠 닉 곤잘레스(0.307), 탬파베이 얀디 디아즈(0.300), 마이애미 말린스 오토 로페즈(0.311)에 이어 5번째로 높다. 다시 말해 땅볼 유형의 타자라도 얼마나 정확하고 강하게 맞히느냐에 따라 타구의 질이 달라지고 톱클래스 타자가 될 수 있다는 얘기다.

토니 바이텔로 감독은 경기 전 이정후의 부진에 대해 "여전히 잘 맞히고 있어 걱정할 필요가 없다"고 했다. 관건은 컨택트의 질, 타구의 발사각이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com