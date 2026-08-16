두산, 두고두고 후회할 선택 되나?…세베리노 2군 갔는데, 카메론은 빅리그 콜업

19일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 1회 1사 2루 적시타를 친 두산 카메론. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 김영록 기자] 후반기 기세는 좋은데, 오직 하나 외국인 타자의 무게감이 두고두고 아쉽다. 그런데 방출한 외국인 타자가 미국에서 날아다니고 있다.

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토론토 블루제이스는 16일(한국시각) 카메론의 빅리그 콜업(26인 로스터 등록)을 발표했다. 지난 6월 29일 두산 베어스에서 방출된 뒤 48일만이다.

카메론의 콜업을 위해 투수 라자로 에스트라다가 지명할당(DFA)됐다.

잎사 블라디미르 게레로가 부상으로 빠진 점이 결정적이었다. 게레로 주니어는 15일 뉴욕 양키스전 6회 주루 과정에서 양키스 유격수 조지 롬바드 주니어와 충돌했다. 그것도 상대의 무릎과 게레로 주니어의 머리가 부딪친 사고였다.

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결국 게레로 주니어는 뇌진탕 검사를 받았고, 7일간 부상자 명단에 오르게 됐다.

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그 빈자리를 메우고 위해 트리플A를 폭격하던 카메론의 승격이 이뤄진 것. 한국 무대에서 기량 미달을 이유로 퇴출됐는데, 메이저리그 콜업을 이뤄낸 반전 케이스다.

12일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 5회말 세베리노가 화이트에 삼진으로 물러나고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.12/

카메론은 이전에도 KBO의 뜨거운 러브콜을 받았지만, 메이저리그를 향한 의지로 뿌리쳤었다. 올시즌전 두산의 영입 제안에 결국 마음을 열었다.

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6월까지 타율 2할8푼7리 9홈런 43타점 OPS(출루율+장타율) 0.833을 기록했다. 나쁘지 않은 성적이지만, 두산에 필요한 건 확실한 장타 툴을 지닌 거포였다. 특히 김민석 김대한 류승민 등의 잠재력이 동시에 터지면서 외야가 포화상태에 접어든 상황이기도 했다. 반면 1루는 양석환이 끝없는 부진에 빠지면서 오명진 강승호가 커버하는 상황이었다.

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결국 두산은 카메론을 퇴출하고 대신 멕시칸리그에서 뛰던 세베리노를 영입했다. 하지만 세베리노는 기대를 크게 밑도는 모습. 타율 2할3푼5리 OPS 0.664에 그쳤고, 특히 홈런은 단 한개도 치지 못했다. 결국 김원형 감독은 세베리노를 2군으로 보냈다.

그 사이 카메론은 버팔로 바이슨스(토론토 트리플A)에서 타율 3할6푼7리 3홈런 15타점, OPS 1.044의 불방망이를 휘두른 끝에 빅리그의 콜업을 받게 된 것.

상승세를 타며 3위 LG 트윈스를 위협하는 입지까지 오른 두산은 이제 한번더 치고 올라갈 타이밍인데, 세베리노의 부진으로 이 같은 동력을 받지 못하는 상황. 어쩌면 올해 두산으로선 두고두고 아쉬워할 선택을 했는지도 모른다.

2일 잠실구장에서 열린 두산과 한화의 경기. 3회 1타점 적시타를 날린 두산 카메론. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.02/

김영록기자 lunarfly@sportschosun.com