'페덱 vs 왕옌청' 외인 에이스 맞대결 성사될까, 라팍을 흠뻑 적신 빗줄기, 예보는 그친다는데...[대구현장]

16일 오후 비 내리는 라이온즈파크. 대구=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈의 에이스 페덱과 한화 이글스의 대만 출신 좌완 왕옌청의 맞대결 성사 여부에 팬들의 관심이 쏠리고 있다. 하지만 변수는 대구 라이온즈파크를 적시고 있는 '비'다.

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16일 대구 라이온즈파크에서 열릴 예정인 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 주말 시리즈 마지막 경기를 앞두고 현장에는 오전부터 굵은 장대비가 지속해서 내렸다.

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 6회 투구를 마치고 동료들과 하이파이브를 나누고 있는 삼성 페덱. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

오후 3시를 지나면서 쏟아지던 빗줄기는 조금 약해진 상태다.

기상청 예보에 따르면 대구 지역은 오후 5시를 전후해 비가 소강상태에 접어들며, 플레이볼 시각인 오후 7시 무렵에는 비가 그칠 것으로 예보됐다. 다만 밤 9시 이후부터 다시 강수 확률이 높아져 경기 진행 중 2차 비 소식이 예보되어 있다.

경기 개시의 최대 변수는 '그라운드 상태'다.

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오전부터 많은 양의 비가 내린 탓에 내야 흙과 외야 잔디가 흠뻑 젖어 있다.

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비가 예보대로 5시에 그친다 하더라도, 경기감독관과 구단 시설 관리팀의 그라운드 정비 작업이 얼마나 신속하고 완벽하게 이루어지느냐에 따라 정시 개시 여부가 결정될 것으로 보인다.

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 한화 선발투수 왕옌청이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

이날 경기는 양 팀 모두에게 매우 중요하다.

3연승을 달리며 선두 KT 위즈를 0.5경기 차로 바짝 쫓는 2위 삼성은 '1선발' 페덱을 내세워 싹쓸이 승리와 선두 탈환을 노린다. 반면 연패 탈출과 5위 추격이 시급한 6위 한화는 좌완 특급 왕옌청을 앞세워 반격에 나선다.

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과연 라이온즈파크에서 팬들이 기다리는 페덱과 왕옌청의 명품 선발 맞대결이 정상적으로 펼쳐질 수 있을까. 하늘과 땅 상태에 달렸다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com