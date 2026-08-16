신민재 2번-이영빈 3루-이재원 8번 출격, 홍창기-박동원 선발 복귀…염갈량, LG 타순에 변화 줬다 [잠실라인업]

11일 고척돔에서 열린 키움과 LG의 주중 3연전 첫 번째 경기. 타격하는 LG 홍창기. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.11/

15일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 인터뷰하고 있는 LG 염경엽 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.15/

17일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. LG 이영빈이 훈련을 준비하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.17/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] 전날 승리의 상승세를 이어갈 수 있을까. LG 트윈스가 타순에 변화를 줬다.

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16일 잠실구장에서는 LG 트윈스와 SSG 랜더스의 주말시리즈 3차전이 열린다. 선발투수 매치업은 LG 카라스코와 SSG 아빌라. 후반기 양팀이 가장 믿는 에이스 1선발간의 맞대결이다.

LG는 후반기 6승1무14패로 10개 구단 중 꼴찌를 기록중이다. 역대급 추락을 겪는 와중에 치열하게 선두 경쟁중이던 LG는 어느덧 1위 KT 위즈에 5경기반, 2위 삼성에 5경기 뒤진 3위를 달리고 있다. 4위 두산 베어스가 1경기반, 5위 KIA 타이거즈가 2경기 차이까지 따라붙었다.

그래도 주중 키움 히어로즈와의 3연전에서 2승1패 위닝을 거두며 분위기 반전에 성공했다. SSG를 상대로 2연속 위닝에 성공한다면, 상승세로 돌아설 수 있다.

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SSG와의 시리즈에선 송승기가 선발등판한 첫날은 경기막판 믿었던 김진성이 무너지며 3대5로 졌고, 전날 광복절 매치에선 5선발 박시원이 4이닝 1실점을 기록한 가운데 이우찬-김진수-우강훈-손주영으로 이어진 불펜의 무실점 계투를 앞세워 4대1로 승리했다. 이제 3차전 승리가 간절할 수밖에 없는 상황이다.

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LG는 박해민(중견수) 신민재(2루) 오스틴(1루) 문정빈(지명타자) 박동원(포수) 오지환(유격수) 이영빈(3루) 이재원(좌익수) 홍창기(우익수) 라인업으로 경기에 임한다.

전날까진 2경기 연속 박해민-송찬의 테이블세터였는데, 송찬의가 빠지고 신민재가 2번으로 올라왔다. 홍창기가 우익수로 복귀하는 한편 9번 타순에 배치됐다. 포수도 주전포수 박동원이 복귀했다. 구본혁 대신 3루수로 투입된 이영빈도 눈에 띈다.

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잠실=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com