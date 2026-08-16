[오피셜]'그라운드 침수+선수 부상 위험' 부산 이어 대구도 취소, 페덱 vs 왕옌청 끝내 무산...경기 2시간 전 전격 결정

16일 그라운드 취소 직후 라이온즈파크 전경. 대구=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]라이온즈파크에서 펼쳐질 예정이었던 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 주말 마지막 경기가 결국 빗줄기에 가로막혔다.

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KBO는 16일 사직 롯데-NC전 우천취소에 이어 대구 라이온즈파크에서 열릴 예정이었던 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 시즌 맞대결 경기도 그라운드 사정으로 취소됐다고 공식 발표했다.

경기 취소는 경기 시작 약 2시간 전인 오후 4시 57분경 전격 결정됐다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성 페덱이 경기를 지켜보고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

오후 4시를 지나면서 쏟아지던 빗줄기가 잠시 소강상태를 보이며 경기 개시 기대감을 높였다. 내야 정비도 시작했다. 하지만 먹구름과 함께 다시 강한 비구름대가 대구 지역으로 접근하고 있는데다 전날 밤부터 이날 하루종일 내린 비로 정상적인 경기 진행이 불가능하다는 판단이 내려졌다.

무엇보다 그라운드 상태가 걸림돌이 됐다. 전날부터 시작해 이날 하루 종일 내린 장대비로 인해 내야 흙이 물을 듬뿍 머금어 침수된 데다, 외야 잔디 역시 젖어 있어 경기장 정비 작업을 거치더라도 선수들의 미끄러짐 등 부상 위험이 매우 크다는 점이 고려됐다.

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 한화 선발투수 왕옌청이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

이날 선발 맞대결로 예고됐던 삼성 에릭 페덱과 한화 왕옌청의 대결도 다음 기회로 미뤄지게 됐다. 3연승으로 선두 추격에 박차를 가하던 삼성과 3연패 탈출이 시급했던 한화 모두 빗줄기에 이틀 휴식을 취하며 숨 고르기를 하게 됐다.

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이날 취소된 경기는 추후 KBO 잔여 경기 일정에 맞춰 재배정될 예정이다.