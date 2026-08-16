'타율 0.177' 문보경 야간 특타 삼매경! 4번타자 복귀 정조준 …"문정빈, 자기 역할 잘하고 있다" 염갈량의 만족감 [잠실포커스]

22일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. LG 문보경이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.22/

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 3회초 1사 1루 문보경이 자신이 친 타구가 이도윤에게 잡히자 아쉬워하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] "문보경은 어제 자정까지 타격훈련 열심히 하고 갔다. 자기 밸런스를 찾기 위해 노력중이다."

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홍창기는 선발 라인업에 복귀했다. 문보경은 언제쯤 자신의 4번타자를 되찾을 수 있을까.

16일 잠실구장에서는 LG 트윈스와 SSG 랜더스의 시즌 13차전이 열린다.

LG는 박해민(중견수) 신민재(2루) 오스틴(1루) 문정빈(지명타자) 박동원(포수) 오지환(유격수) 이영빈(3루) 이재원(좌익수) 홍창기(우익수) 라인업으로 경기에 임한다.

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문정빈은 어느덧 LG의 중심타자로 자리잡았다. 전날 6회말 결승홈런을 쏘아올리는 등 후반기 3할타율에 출루율 4할, 장타율 6할의 불방망이를 과시하고 있다. 전반기 7홈런이었는데 후반기에만 6개를 추가하며 거포다운 자질도 마음껏 뽐내고 있다.

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다만 LG는 후반기 6승1무14패로 10개 구단 중 꼴찌를 기록중이다. 어느덧 선두 다툼에선 멀찍이 밀려났다. 4위 두산 베어스가 1경기반, 5위 KIA 타이거즈가 2경기 차이까지 따라붙은 상황.

17일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. LG 홍창기가 타격 훈련을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.17/

그래도 주중 키움 히어로즈와의 3연전에서 2승1패 위닝을 거두며 분위기 반전에 성공했다. SSG를 상대로 2연속 위닝에 성공한다면, 상승세로 돌아설 수 있다. 선발투수 매치업은 LG 카라스코와 SSG 아빌라. 후반기 양팀이 가장 믿는 에이스 1선발간의 맞대결이다.

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경기전 만난 염경엽 LG 감독은 '홍창기는 라인업에 복귀했는데, 문보경은 언제 오나'라는 질문에 "훈련 중이다. 한템포 쉬면서 자기가 느낀 것들을 돌아보며 자기 밸런스를 찾는 중이다. 어제도 밤 12시까지 열심히 (훈련)치고 갔다"고 답했다.

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이어 "문정빈이 4번타자로 자기 역할을 잘해주고 있다. 아마 스스로도 4번타자보다는 4번째 나오는 타자라고 생각하지 않을까? 문보경이 어느 정도 올라오면 4번으로 갈 거라고 생각할 테니까, 지금은 문보경이 워낙 안 좋으니까"라고 덧붙였다.

3일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. LG 이영빈이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.03/

전날 구본혁 대신 이날은 이영빈이 3루수로 나섰다. 전반기에는 문보경이 빠진 사이 3루로 여러번 나섰지만, 후반기 들어 처음이다.

염경엽 감독은 "(이)영빈도 이런 과정을 거쳐서 한단계 더 성장해야한다. 부족한 부분에 대해서 올해 많은 훈련을 소화하고 있고, 그 훈련 결과가 실전에서 어떻게 나오는지 지켜보고 있다. 그게 좋으면 몇 경기 더 나가는 것"이라고 덧붙였다.

잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com