퍼펙트 투수 덤벼! SSG, 선발 라인업에 좌타자 8명 배치…리드오프 정준재→9번 홍대인 [잠실라인업]

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 7회말 2사 3루 SSG 정준재가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] '7이닝 퍼펙트'를 선보였던 카를로스 카라스코를 향해 SSG 랜더스가 '저격' 라인업을 내놓았다.

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16일 잠실구장에서는 LG 트윈스와 SSG의 시즌 13차전이 열린다.

이날 SSG는 정준재(2루) 최지훈(중견수) 박성한(유격수) 김재환(지명타자) 전의산(1루) 한유섬(우익수) 마드리스(좌익수) 조형우(포수) 홍대인(우익수) 라인업으로 출격한다.

포수 조형우를 제외한 8명의 좌타자가 압도적인 존재감을 보여준다. , SSG는 카라스코를 상대하기엔 좌타자가 더 낫다고 판단한 모양새다.

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교타자인 정준재-최지훈-박성한. 거포 김재환-전의산-한유섬, 외국인 타자 마드리스까지 플래툰 시스템이라기보단 자연스럽게 강한 타자들을 전방배치한 모양새. 공수밸런스도 비교적 안정적이다.

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. SSG 이숭용 감독이 경기를 지켜보고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

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이날 카라스코를 상대할 투수는 SSG의 외국인 1선발 아빌라다. 퍼펙트 이후에도 6이닝 2실점으로 기록하며 승승장구 중인 카라스코를 상대로 SSG도 최고의 카드를 뽑아든 셈이다.

다만 이호준 감독은 원래 좌우를 따지는 스타일은 아니다. 현재 타격 컨디션이 맞춰 우연찮게 이뤄진 모양새다.

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앞서 삼성 라이온즈가 라인업 전체를 좌타자 9영으로 채운 적도 있다.

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잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com