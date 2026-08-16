'후반 ERA 6.11' 3연패 한화, 결국 해법은 이 선수들...김서현·정우주 18일 KIA전 합류 공식화 "1군 오면 달라질 것"

8일 잠실야구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 9회말 무실점으로 마치고 서로를 격려하는 한화 김서현, 정우주. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2025.08.08/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]최근 불펜진 난조로 3연패 늪에 빠진 한화 이글스에 반가운 지원군이 도착한다.

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한화 김경문 감독이 '파이어볼러' 김서현과 정우주의 1군 합류 날짜를 직접 못 박았다.

김경문 감독은 16일 대구 라이온즈파크에서 열릴 예정이던 삼성 라이온즈전이 우천 취소된 직후 김서현과 정우주의 콜업 계획을 전했다. 김 감독은 "오늘 대전으로 이동해서 내일 쉬고, 모레 화요일(18일) 대전 KIA전에 합류하는 것으로 결정했다"고 공식화했다.

7일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 투구하고 있는 한화 김서현. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.07/

한화 불펜진은 최근 극심한 과부하와 난조를 겪으며 팀의 3연패를 막아내지 못했다. 후반기 한화 불펜 평균자책점은 6.11로 최하위 LG에 이어 밑에서 두번째다.

이런 상황에서 김서현과 정우주의 복귀는 천군만마다. 두 투수는 퓨처스리그 2경기를 통해 실전 감각을 끌어올리며 1군 무대 복귀 준비를 마쳤다.

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정우주는 15일 울산 웨일즈와의 퓨처스 경기에서 1이닝 2탈삼진 퍼펙트 피칭을 펼쳤고, 김서현 역시 1이닝 1볼넷 1실점(비자책)으로 안정적인 구위를 점검받았다. 14일과 15일 이틀 연속 등판(2연투) 테스트까지 무난하게 통과했다.

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퓨처스 등판 내용을 두고 김 감독은 "(정)우주는 내용이 괜찮았고, (김)서현이는 아직 좌타자를 상대할 때 조금 아쉬운 점이 있었다"면서도 "하지만 그 친구들은 2군과 달리 1군 무대에서, 관중 앞에서 던지게 되면 또 몰입도가 달라질 것이라고 생각한다"며 강한 신뢰를 보였다.

4일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 정우주가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.04/

당장 급한 불을 끄기 위해 전면에 내세우기보다 차근차근 보직을 맡길 구상이다.

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김 감독은 "오자마자 곧바로 마무리를 맡기지는 않더라도, 본인들이 중요한 역할을 맡아 하나씩 자리를 잡아준다면 우리가 다시 연승 가도를 달릴 때 큰 도움이 될 것"이라고 기대를 드러냈다.

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우천 취소로 이틀간 숨고르기에 들어간 한화 이글스. 18일부터 KIA→LG로 이어지는 홈 6연전을 치른다.

15일 현재 5위 KIA와 5게임 차로 벌어져 있는 긴박한 상황. 김서현과 정우주라는 '천군만마' 불펜 카드가 반등의 전환점이 될 지 희망의 싹이 움트고 있다.