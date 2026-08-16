'산넘어산' SSG 해치, 어깨 통증으로 1군 제외…굿바이 마드리스 → 에레디아 웰컴백 [잠실In&Out]

18일 인천SSG랜더스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 3회초 5실점 후 이닝을 끝낸 해치가 아쉬운 모습으로 더그아웃으로 향하고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.18/

26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC와 SSG의 경기. SSG 이숭용 감독이 경기를 지켜보고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.26/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] 부진의 늪에 빠져있는 SSG 랜더스가 한층 더 높은 산을 만났다.

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16일 잠실구장에서는 LG 트윈스와 SSG의 시즌 13차전이 열린다.

경기전 만난 이숭용 SSG 감독은 "오늘 (토마스)해치가 어깨가 좋지 않아 내일(16일) 1군 엔트리에서 제외될 예정"이라고 밝혔다.

해치는 앞서 14일 선발등판 예정이었지만, 오른쪽 어깨 불편감을 호소해 이를 연기한 바 있다. 정밀 검사 결과 특별한 소견은 없는 상황.

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하지만 이날 해치는 불펜 피칭도 아니고 캐치볼을 하던 중 어깨 통증을 느껴 결국 엔트리 제외가 결정됐다. 17일 검진을 받을 예정이다.

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이숭용 감독은 "해치 선발 자리에 최민준이 들어간다. 어제까지만 해도 괜찮다고 했는데, 오늘은 또 아파서 던질수가 없을 정도라고 하니 어쩔 수 없다"며 한숨을 쉬었다. 향후 복귀 일정도 현재로선 완전히 미정이다.

26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC와 SSG의 경기. 5회말 무사 마드리스가 헛스윙 후 아쉬워하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.26/

단기 대체 외인으로 합류했던 외야수 블라이 마드리스는 오늘이 마지막 출전이다. 16경기에 출전, 타율 1할5푼(60타수 9안타)으로 부진한 모습만 보여줬다.

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이숭용 감독은 "어제 면담에서 이야기했고, 선수단과도 작별 인사를 끝냈다. 에레디아가 21일부터 복귀할 예정이고, 그에 앞서 김성욱이 컨디션 준비가 끝나서 18일부터 올라올 예정"이라고 설명했다. 에레디아는 이미 실전을 소화하며 1군 복귀만 기다리고 있다.

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이날 SSG는 정준재(2루) 최지훈(중견수) 박성한(유격수) 김재환(지명타자) 전의산(1루) 한유섬(우익수) 마드리스(좌익수) 조형우(포수) 홍대인(우익수) 라인업으로 출격한다.

SSG는 최정과 고명준, 에레디아가 한꺼번에 빠지면서 우타자 무게감이 크게 떨어져있는 상황. '카라스코를 겨냥한 라인업 아냐냐'라는 말에 이숭용 감독은 "그런 게 아니고 지금 우리가 쓸 수 있는 베스트 라인업을 최대한 기용한 것"이라며 "3루수의 경우 또 안상현이 밸런스가 썩 좋지 않은데, 홍대인이 요즘 준비를 잘해서 기회를 주게 됐다. 그러다보니 (조)형우 빼고 다 왼손이더라"라며 웃었다.

11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. SSG 선발 아빌라가 5회 유격수 박성한 호수비에 고마운 마음을 표하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.11/

이날 선발 매치업은 SSG 아빌라와 LG 카라스코다. 이숭용 감독은 "상대도 가장 좋은 투수가 나오는 날이니까, 아마 투수전이 되지 않을까"라고 답했다. 전날 6이닝 2실점으로 역투한 선발 김건우에 대해서는 "홈런은 상대(문정빈)가 잘 친거고, 내가 근래 본 것 중에 가장 좋았다. 마운드에서 적극적으로 던지는 모습이 마음에 들었다"라고 칭찬했다.

잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com