"빨간 구름이 또 오네요" 3연승에 '구자욱+페덱' 승리카드 쥔 박진만 감독이 '날씨 앱'만 본 이유[대구현장]

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성 박진만 감독이 득점한 구자욱을 반기고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]3연승 가파른 상승세, 물오른 캡틴 구자욱의 방망이, 그리고 마운드에는 '에이스' 에릭 페덱. 승리 조건이 완벽하게 갖춰졌지만, 삼성 라이온즈 박진만 감독의 시선은 오직 레이더 화면 속 '빨간 구름'에만 고정되어 있었다.

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박진만 감독은 16일 대구 라이온즈파크에서 열릴 예정이던 한화 이글스와의 홈경기를 앞두고 실시간 기상 레이더를 지켜보는 심정을 털어놓았다.

이날 대구 지역은 전날 새벽부터 내린 장대비로 내·외야 그라운드가 흠뻑 젖어 있었다. 오후 들어 빗줄기가 잠시 소강상태를 보였지만, 박 감독은 안심하지 못했다.

박 감독은 "계속 기상 레이더의 구름 사진을 보고 있다"며 "부산은 이미 취소됐고 대구는 비가 살짝 비어있는 공간에 들어와 있지만, 그 뒤로 빨간 구름(강한 비구름대)이 또 올라오고 있다. 요즘은 레이더가 워낙 잘 되어 있어서 밑에서 구름이 만들어져 올라오는 다 보인다"며 한숨을 쉬었다.

16일 그라운드 취소 직후 라이온즈파크 전경. 대구=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성 페덱이 경기를 지켜보고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

승리기운이 충만한 상황에서 경기를 치르고 싶은 마음이 굴뚝같을 법도 했지만, 박 감독이 가장 경계한 것은 단 하나, 바로 '선수 부상'이었다.

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박 감독은 "순리대로 가야 한다. 비가 오고 그라운드 상태가 안 좋은데 무리하다가 선수가 다치면 절대 안 된다"고 강조했다.

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이어 "그동안 이런 수중전을 치르고 나면 크게는 아니더라도 꼭 다음 경기에 지장이 생기는 부상 선수가 한 명씩 꼭 나왔다"며 "전날 새벽부터 비가 많이 와서 그라운드가 매우 안 좋다. 우리 팀 타격감이 좋든, 에이스 페덱이 선발이든 선수들이 안 다치는 게 무조건 최우선"이라고 소신을 밝혔다.

결국 박 감독의 우려대로 빗줄기는 다시 굵어졌고, 경기감독관은 선수 보호 및 그라운드 침수를 이유로 오후 4시 57분 그라운드 사정 취소를 전격 결정했다.

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에이스 페덱의 등판과 구자욱의 맹타를 이틀 미루게 됐지만, 박진만 감독은 부상 위험이라는 가장 경계하는 변수를 피하며 순리대로 취소 결정을 반갑게 받아들였다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com