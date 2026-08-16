박해민-오스틴도 못깬 퍼펙트 굴욕 깼다! 주인공은 신민재…SSG 아빌라 상대로 안타 [잠실현장]

15일 잠실구장에서 열린 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 2회말 2사 2루. 1타점 적시타 날린 신민재. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.15/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] LG 트윈스가 뜻하지 않게 마주친 퍼펙트게임의 압박에서 가까스로 탈출했다.

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LG는 16일 잠실구장에서 SSG 랜더스와의 시즌 13차전을 치르고 있다.

LG 카라스코와 SSG 아빌라, 양팀 최고의 투수 카드가 1선발다운 치열한 투수전을 펼치고 있다.

LG는 박해민(중견수) 신민재(2루) 오스틴(1루) 문정빈(지명타자) 박동원(포수) 오지환(유격수) 이영빈(3루) 이재원(좌익수) 홍창기(우익수) 라인업으로 경기에 임한다.특히 카라스코가 거듭된 위기를 5개의 삼진으로 번번이 탈출한 반면, SSG 아빌라의 묵직한 경기운영도 돋보였다. 아빌라는 3회까지 LG 타자들의 상대로 단 한명의 출루도 허용하지 않았다. LG 타자들은 아빌라를 상대로 특별히 날카로운 타구를 만들어내지도 못한채 내야 땅볼, 삼진, 뜬공만 쏟아냈다.

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반면 SSG는 1회초부터 최지훈이 1사 후 우전안타에 이어 2루 도루까지 성공시켰지만, 2사 2루에서 4번타자 김재환이 삼진으로 물러났다.

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2회에도 1사 후 한유섬-마드리스의 연속 안타로 1사 1,3루 찬스를 잡았지만, 조형우 홍대인이 잇따라 삼진으로 돌아서며 점수와 연결짓지 못했다. 1~2회를 고비 때마다 삼진으로 넘긴 카라스코는 3회는 땅볼과 내야 뜬공으로 3자범퇴 처리했다.

반면 아빌라는 1~3회를 퍼펙트로 넘긴 상황. 4회초 첫 타자 박해민은 땅볼로 잡아냈지만, 신민재에게 깨끗한 중전 안타를 허용했다. 병살타성 타구를 친 다음타자 오스틴은 가까스로 1루에서 세이프됐지만, 문정빈이 삼진당했다. SSG 포수 조형우가 바깥쪽으로 빠져나가는 공을 간신히 잡아냈지만, ABS(자동볼판정시스템)에서 삼진을 피하진 못했다.

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잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com