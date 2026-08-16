'퇴출 확정' 외인이 쏘아올린 작은 공? LG 에이스 끌어내린 백투백 홈런까지…유종의미 제대로 거뒀다 [잠실포커스]

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. SSG 마드리스가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. SSG 마드리스가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] 이미 퇴출 확정, 16일까지로 작별이 확정된 외국인 선수가 판을 크게 흔들었다.

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SSG랜더스는 16일 잠실구장에서 LG 트윈스와 시즌 13차전 경기를 치렀다. 주말시리즈를 1승1패로 나눠가진 가운데 위닝과 루징의 갈림길이다.

LG는 '메이저리그 112승' 카를로스 카라스코, SSG는 새로운 에이스로 떠오른 페드로 아빌라가 선발로 등판했다.

이날 경기에 앞서 SSG 구단은 대체 외국인으로 합류한 토마스 해치의 2군행, 그리고 부상 단기 대체 외국인으로 합류한 블라이 마드리스와의 작별을 알렸다. 이미 이숭용 감독이 면담을 통해 알렸고, 오늘이 마지막 경기라는 설명.

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그런데 고별전에서 마드리스의 활약이 심상치 않았다.

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마드리스는 2회초 1사 1루에서 들어선 첫 타석에서 우전 안타를 쳤다. 1루주자 한유섬이 3루까지 진출하며 1사 1,3루 득점 찬스. 다만 카라스코가 조형우 홍대인을 연속 삼진으로 돌려세우며 득점과는 연결되지 않았다.

하지만 이는 시작에 불과했다. 3회말 LG 공격 때는 이재원의 날카로운 좌익수 쪽 라인드라이브를 스무스한 슬라이딩 캐치로 건져올렸다.

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5회초 두번째 타석에서는 선두타자로 등장, 볼넷으로 걸어나갔다. 조형우의 2루타로 만들어진 1사 2,3루에서 정준대의 2타점 적시타 때 홈을 밟아 선취점의 주인공이 됐다. SSG는 이어진 찬스에서 박성한의 적시타가 이어지며 5회초에만 3득점, 3-0으로 앞서갔다.

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. SSG 이숭용 감독이 5회 득점한 조형우, 마드리스를 반기고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

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끝이 아니었다. 6회초 1사 후 한유섬의 우중간 솔로포에 이어 마드리스가 오른쪽 담장을 넘기는 백투백 홈런을 쏘아올린 것. 이로써 SSG는 순식간에 5-0으로 앞서갔고, 카라스코는 5⅓이닝 5실점 부진 속에 한국 데뷔 이래 3경기만에 최악의 기록을 남기며 교체됐다.

한유섬은 이 홈런으로 KBO 역대 76번째 2000루타를 달성했고, 한유섬-마드리스의 연속 타자 홈런을 올해 28번째, KBO 통산 1234번째 백투백 홈런으로 기록됐다.

마드리스로선 최종 퇴출이 확정된 경기에서 확실한 유종의 미를 거두는 모양새다. 3루 측을 가득 메운 SSG 팬들도 뜨거운 박스로 마드리스의 맹활약을 반겼다.

이날 경기 전까지 마드리스의 기록은 타율 1할5푼(60타수 9안타) 3홈런 8타점, OPS(출루율+장타율) 0.556이었다. 하지만 마드리스는 이날 하루에만 2안타 1홈런 1볼넷을 추가하며 SSG 팬들에게 기분좋은 마지막 인사를 남기게 됐다.

잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com