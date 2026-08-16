153㎞ 투심에 직격! 아픔에 나뒹군 주심, 대기심과 교체까지 '10분' 소요…'7이닝 무실점' 인생투 앞둔 아빌라, 투구수 91개에 발 '동동' [잠실현장]

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 7회말 2사 1루 LG 송찬의 타석 때 함지웅 주심이 공에 맞은 뒤 통증을 호소하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 7회말 2사 SSG 선발 아빌라가 주심이 부상 당하자 마운드에 앉아 호흡을 가다듬고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] 주심이 경기 도중 투구에 직격당해 부상으로 입고 교체되는 보기드문 상황이 발생했다.

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16일 잠실구장. LG 트윈스와 SSG 랜더스의 시즌 13차전이 열렸다.

SSG 랜더스가 5회초 터진 정준재의 2타점 적시타, 박성한의 적시타, 6회초 한유섬-마드리스의 백투백 홈런, 7회초 한유섬의 적시타를 묶어 6-0으로 리드중이던 7회말.

LG 공격 도중 갑작스런 주심의 부상으로 경기가 장시간 중단됐다. 2사 후 LG 송찬의의 타석, 볼카운트 2B1S 상황에서 4구째 153㎞ 투심이 타자 몸쪽으로 쏠린 볼이 되면서 그대로 타자 뒤쪽에 있던 황지웅 주심의 팔을 직격했다.

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주심은 그대로 그자리에 고꾸라지며 엄청난 통증을 호소했다. 좀처럼 몸을 일으키기도 힘들어할 정도의 심한 통증이었다. 이내 구급차가 그라운드 안으로 들어왔을 정도.

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 7회말 2사 1루 LG 송찬의 타석 때 함지웅 주심이 공에 맞은 뒤 통증을 호소하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

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다행히 황지웅 주심은 부축을 받아 일어났고, 김성철 대기심과 교대한 뒤 구급차를 타고 병원으로 이송됐다. 주심이 교체되기까지의 시간은 10분 가량 소요됐다. 심판용 장비 착용과 송찬의의 몸에맞는볼 여부를 확인하는데 시간이 걸린 것으로 보인다.

KBO 관계자는 "부상 등의 이유로 심판이 교체된 케이스는 특별한 데이터가 축적돼있진 않다. 다만 지난해 6월 22일 인천 SSG-KIA 타이거즈 경기 도중 주심이 부상으로 교체된 사례가 있다"고 설명했다.

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7이닝 무실점의 인생투를 앞두고 있던 아빌라 입장에선 당황스런 상황. 연습구를 던지며 가볍게 몸을 풀긴 했지만, 이미 7회인데다 투구수는 91개에 달했다. LG 타선을 단 2안타 2사사구로 꽁꽁 묶었는데, 피로가 많이 쌓여있는 상황에서, 이렇게 장시간 투구 리듬이 끊기면 상황이 어떻게 달라질지 예측하기 어렵다. 아빌라는 한동안 마운드에 주저앉아 휴식을 취하며 주심의 복귀를 기다렸다.

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 7회말 2사 1루 LG 송찬의 타석 때 함지웅 주심이 공에 맞은 뒤 통증을 호소하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

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아빌라의 불안감은 그대로 현실이 되는듯 했다. 당초 몸에맞는볼로 생각하고 1루에 나가있던 송찬의는 다시 타석으로 돌아왔지만, 아빌라의 152㎞ 직구를 통타해 좌전안타를 쳤다. 다음타자 이영빈도 2구만에 우전안타를 치며 2사 1,3루 찬스를 잡았다.

하지만 아빌라는 마지막 타자 천성호를 6구까지 가는 풀카운트 승부 끝에 삼진으로 처리하며 안도의 한숨을 쉬었다. 아빌라의 투구수는 100개, 7이닝 4피안타 2사사구 무실점의 완벽투로 마무리됐다.

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 6회말 1사 만루 LG 오스틴을 병살 유도에 성공한 SSG 선발 아빌라가 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com