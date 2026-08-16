하필 LG전이 인생경기? '퇴출' 외인 고별전서 쐐기포 포함 3출루, 뉴에이스 7이닝 무실점 호투…SSG, 주말시리즈 위닝 [잠실리뷰]

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 4회말 1사 1루 LG 오스틴 안타성 타구를 SSG 유격수 박성한이 잡아내자 선발 아빌라가 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 6회말 1사 만루 LG 오스틴을 병살 유도에 성공한 SSG 선발 아빌라가 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 7이닝 무실점 호투를 펼친 SSG 선발 아빌라가 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] 교체 외인으로 합류한 새 에이스의 완벽투, 그리고 퇴출이 확정된 외인의 유종의미 맹활약. 경기 도중 심판이 쓰러져 교체되는 뜻밖의 사태에도 승기를 놓치지 않았다.

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SSG 랜더스가 폭염 휴식기 이후 두 시리즈 연속 위닝의 기쁨을 누렸다. SSG는 16일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와의 시즌 13차전에서 에이스 페드로 아빌라의 7이닝 무실점 호투와 장단 13안타를 몰아친 타선의 힘으로 6대0으로 승리했다.

가을야구와는 이미 멀어진 상황이지만, SSG는 이날 승리로 43승째(4무62패)를 올리며 10위 키움 히어로즈와의 차이를 4경기반 차이로 벌렸다.

선발 아빌라가 7회까지 LG 타선을 단 4안타 2사사구로 꽁꽁 묶었다. 3루 원정응원석을 열광시키는 뜨거운 포효는 덤.

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7회 2사 후 갑작스런 주심의 부상으로 10분 가량 경기가 중단되는 상황을 겪으면서도 아빌라는 당황하지 않았다. 투구수 91개로 지쳐있었고, 뜻하지 않게 송찬의-이영빈의 연속 안타까지 허용했지만, 천성호를 풀카운트 승부 끝에 기어코 삼진으로 돌려세우며 7이닝 무실점을 완성했다.

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이날 경기를 끝으로 퇴출이 확정된 외국인 타자 블라이 마드리스의 깜짝 활약도 이날의 볼거리였다. 마드리스는 2회초 첫 타석에서 안타를 치며 1사 1,3루를 만들었지만, 점수와는 연결되지 않았다.

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 5회초 1사 2,3루 SSG 정준재가 적시타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

하지만 이는 시작에 불과했다. 3회말 LG 공격 때는 이재원의 날카로운 좌익수 쪽 라인드라이브를 스무스한 슬라이딩 캐치로 건져올려 SSG 팬들의 박수를 받았다.

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5회초 두번째 타석에서는 선두타자로 등장, 볼넷으로 걸어나갔다. 다음타자 조형우의 2루타로 만들어진 1사 2,3루에서 정준대의 2타점 적시타 때 홈을 밟아 선취점의 주인공이 됐다. 끝이 아니었다. 6회초 1사 후 한유섬의 우중간 솔로포에 이어 마드리스가 오른쪽 담장을 넘기는 백투백 홈런을 쏘아올린 것. 이로써 SSG는 순식간에 5-0으로 앞서갔고, 카라스코는 5⅓이닝 5실점 부진 속에 교체됐다. 한유섬-마드리스의 연속 타자 홈런을 올해 28번째, KBO 통산 1234번째 백투백 홈런으로 기록됐다.

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마드리스로선 최종 퇴출이 확정된 경기에서 팬들의 뜨거운 작별인사를 받으며 의미있는 유종의미를 거둘 수 있었다.

이날 LG는 박해민(중견수) 신민재(2루) 오스틴(1루) 문정빈(지명타자) 박동원(포수) 오지환(유격수) 이영빈(3루) 이재원(좌익수) 홍창기(우익수) 라인업으로 경기에 임했다. 선발은 '메이저리그 112승 투수' 카를로스 카라스코.

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. SSG 마드리스가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

SSG는 정준재(2루) 최지훈(중견수) 박성한(유격수) 김재환(지명타자) 전의산(1루) 한유섬(우익수) 마드리스(좌익수) 조형우(포수) 홍대인(우익수)으로 맞섰다. 조형우를 제외한 라인업 8명이 모두 좌타자다. 선발은 새로운 에이스 페드로 아빌라.

데뷔전서 7이닝 퍼펙트로 강렬한 임팩트를 남겼던 카라스코를 상대로 SSG 타선의 화력이 빛났다. 1회부터 최지훈이 안타와 도루를 선보이며 흔들기에 나섰고, 2회에는 한유섬-마드리스의 연속 안타로 1사 1,3루 찬스를 잡았다. 다만 점수와는 연결짓지 못했다.

LG는 3회까진 아빌라에게 퍼펙트로 꽁꽁 묶였다. 4회말 신민재의 안타가 나왔지만, 득점으로 이어지진 않았다.

SSG는 5회초 마드리스의 볼넷, 조형우의 2루타로 무사 2,3루 찬스를 잡았고, 1사 후 정준재의 2타점 적시타로 선취점을 뽑았다. 이어 박성한의 적시타가 이어지며 3-0.

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 7회말 2사 SSG 선발 아빌라가 주심이 부상 당하자 마운드에 앉아 호흡을 가다듬고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

SSG는 6회초 한유섬-마드리스의 백투백 홈런포가 터지며 5-0으로 리드, 확실한 승기를 잡음과 동시에 카라스코를 강판시켰다. 7회에도 한유섬의 1타점 적시타가 터지며 6-0이 됐다.

7회말 수비에서 뜻하지 않은 변수가 생겼다. 2사 후 아빌라의 153㎞ 투심에 황지웅 주심이 직격당해 부상, 김성철 주심으로 교체되면서 10분 가량이 소요된 것. 아빌라는 송찬의-이영빈에 연속 안타를 허용했지만, 실점없이 7회까지 100구로 마무리지은뒤 뜨겁게 포효했다.

SSG는 8회 전영준, 9회 이건욱이 등판, 실점없이 경기를 마무리지었다.

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 6회말 1사 만루 LG 오스틴을 병살 유도에 성공한 SSG 선발 아빌라가 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com