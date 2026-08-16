"올시즌 맘고생 심했을 텐데…" 37세 베테랑 뒤늦은 2G 연속 홈런, 따뜻하게 감싸안은 리더십 [잠실승장]

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 승리한 SSG 이숭용 감독이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] "올시즌 내내 마음고생이 심했을 텐데…"

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베테랑의 뒤늦은 마수걸이 홈런 신고에 이은 맹활약. 가을야구가 어려워진 상황이지만, 사령탑은 따뜻하게 감싸안았다.

SSG 랜더스는 16일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스전에서 7이닝 무실점 인생투를 펼친 페드로 아빌라와 홈런 포함 3안타 2타점으로 맹활약한 한유섬을 앞세워 6대0으로 승리했다.

특히 5안타 1득점으로 꽁꽁 묶인 전날과 달리 홈런 2개 포함 장단 13안타를 몰아치며 2만3287명 관중이 꽉꽉 들어찬 잠실을 말 그대로 압도했다.

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선발투수 아빌라는 올시즌 6번째 등판에서 7이닝 무실점 완벽투를 펼쳐 특히 이숭용 감독을 웃게 했다. 아빌라의 평균자책점은 무려 1.54가 됐다. 6경기 중 5경기에서 6회를 넘겼고, 7이닝은 올해 최다 이닝이다.

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 6회말 1사 만루 LG 오스틴을 병살 유도에 성공한 SSG 선발 아빌라가 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

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이숭용 감독은 "선발 아빌라가 7이닝 무실점의 완벽한 투구를 보여줬다. 위기 상황마다 본인이 스스로 해결해 나가며 확실한 에이스로 자리매김하고 있다"며 칭찬했다.

이어 고르게 활약을 펼친 타선에는 특히 한유섬과 블라이 마드리스를 꼽았다.

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이숭용 감독은 "올시즌 다소 부침을 겪었던 한유섬과 마지막 경기를 치른 마드리스의 활약이 인상적이었다"면서 "(한)유섬이는 올 시즌 마음고생이 심했을텐데 어제 시즌 첫 홈런과 오늘의 홈런으로 그동안의 고민을 조금이나마 날려버렸으면 한다. 마드리스는 짧은 기간 타국에서 팀과 리그에 적응하는 데 어려움도 있었겠지만 랜더스에서 좋은 기억만 간직하고 떠났으면 한다. 앞으로 성공적인 야구 선수 커리어를 이어가길 진심으로 응원하겠다"고 강조했다.

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 고별전을 치른 SSG 마드리스가 동료들과 인사를 나누고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

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이로써 SSG는 폭염 휴식기 종료 후 열린 두번의 3연전에서 모두 위닝 시리즈를 달성했다. 이숭용 감독은 "끝까지 함께해 주신 팬 여러분들의 응원 덕분이다. 다음 주에도 좋은 경기와 결과를 보여드릴 수 있도록 잘 준비하겠다"고 강조했다.

잠실=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com