'156㎞' 폰세 못잖은 불꽃 포효! 10살 차이 '레전드'와 맞대결 압승, 소중했던 '인생투' 하루…특별 도우미 있었다 [인터뷰]

인터뷰에 임한 SSG 아빌라. 김영록 기자

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 6회말 1사 만루 LG 오스틴을 병살 유도에 성공한 SSG 선발 아빌라가 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 4회말 1사 1루 LG 오스틴 안타성 타구를 SSG 유격수 박성한이 잡아내자 선발 아빌라가 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] "프로 경력은 없지만, 코칭은 프로급인 분의 도움을 받았다."

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라틴의 뜨거운 피가 잠실을 압도했다. 1사 만루에서 간판타자의 병살타를 이끌어내는가 하면, 최고 156㎞ 직구를 앞세워 7이닝 무실점을 완성한 직후 페드로 아빌라(SSG 랜더스)는 불꽃처럼 포효하며 원정 응원석의 피를 끓게 했다.

16일 잠실구장. SSG는 LG 트윈스를 상대로 장단 13안타를 몰아치며 6대0 완승을 거뒀다. 선발 아빌라가 7이닝 4안타 2사사구 무실점으로 LG 타선을 꽁꽁 묶었고, 타격에선 한유섬과 이날을 끝으로 퇴출되는 블라이 마드리스가 백투백 홈런을 쏘아올리는 등 5안타(홈런 2) 3타점 7출루를 합작하며 팀 승리를 이끌었다.

경기 후 만난 아빌라는 여전히 혈기왕성했다. 더그아웃으로 찾아온 가족들과 만나자 금새 얼굴이 풀어지며 환한 웃음으로 가득 차는 모습도 있었다.

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이날 아빌라와 선발 맞대결을 벌인 투수는 메이저리그에서 통산 112승을 거둔 카를로스 카라스코였다. 1997년생인 아빌라와 1987년생인 카라스코는 10살 차이다. 아빌라에겐 말 그대로 어린 시절부터 동경해온 '전설'과 한 무대에 선 것.

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 6회말 1사 만루 LG 오스틴을 병살 유도에 성공한 SSG 선발 아빌라가 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

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아빌라는 "카라스코와는 2024년에 클리블랜드 가디언즈에서 함께 뛰었다. 또 카라스코가 워낙 베네수엘라의 레전드 투수라서 한국에 오기 전부터 친분이 있었다. 경기 전에도 대화를 나눴고, 전화도 자주 하는 사이"라고 답했다.

아빌라는 이날 6회말 1사 만루의 최대 위기를 맞이했다. 타자는 LG의 '야구영웅' 오스틴 딘. 하지만 아빌라는 오스틴을 상대로 6-4-3 병살타를 이끌어낸 뒤 피가 식는 듯한 폭발적인 함성을 내지르며 SSG 동료들과 팬들을 한데 열광시켰다.

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7회에도 돌발 상황이 있었다. 압도적인 구위로 문정빈을 삼진, 박동원을 땅볼로 돌려세운 상황. 투구수가 90개를 넘기며 7회를 마친 뒤 교체가 유력했다.

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다음타자 송찬의를 상대하는 과정에서 볼카운트 2B1S, 4구째 153㎞ 투심이 송찬의의 몸쪽으로 향했다. 공은 송찬의에게 맞지 않고 스친 뒤 뒤에 있던 황지웅 주심의 왼쪽 팔을 강타했다.

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 7회말 2사 SSG 선발 아빌라가 주심이 부상 당하자 마운드에 앉아 호흡을 가다듬고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

주심은 그 자리에 고꾸라져 움직이지 못할 만큼 심한 고통을 호소했다. 부상당한 심판을 옮기기 위해 앰뷸런스가 그라운드에 들어오는 보기드문 장면도 연출됐다.

주심이 병원으로 이송되고, 김성철 대기심이 주심으로 투입되기까지 약 10분이 걸렸다. 이미 제법 지친 아빌라는 7회를 마무리짓겠다는 각오로 연습구를 던지고, 마운드에 앉아 쉬면서 자신의 차례를 기다렸다.

투구 리듬이 끊긴 아빌라는 송찬의-이영빈에게 연속 안타를 맞았지만, 천성호를 풀카운트 승부 끝에 삼진 처리하며 기어코 7회를 마무리지었다.

아빌라는 이 상황에 대해 "당황하거나 하진 않았다. 다만 심판이 너무 걱정됐을 뿐이다. 일어나서 들어가는 모습을 보고 참 다행이라 생각했고, 괜찮았으면 좋겠다는 말을 전하고 싶다"고 설명했다.

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 고별전을 치른 SSG 마드리스가 아빌라와 인사를 나누고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

"삼촌이 내겐 큰 도움이 된다. 6~7년전부터 해온 건데, 메커니즘에 최대한 신경을 쓰면서 내가 투구하는 영상을 찍어 삼촌에게 보내고 피드백을 받는다. 한국에 온 뒤론 시차가 안 맞다보니 예전처럼 자주 연락하진 못하지만, 그런 피드백을 루틴에 녹여내고 있다. 많은 도움이 됐다."

아빌라는 삼촌에 대해 "프로 경력은 없지만, 프로급 코칭 실력을 갖춘 분"이라며 웃었다. 주2회 등판에 대해서는 "지난번 등판이 결과(4이닝 3실점)가 워낙 안 좋아서, 좀더 잘해보자는 마음 뿐이었다"고 강조했다.

이날을 끝으로 작별하는 마드리스를 향해서는 "야구선수라면 언제나 좋을 때, 안 좋을 때가 있기 마련이다. 자신의 실력을 의심하지 말고 앞으로 잘해나가길 기원한다. 응원하겠다"고 축복했다.

인터뷰에 임한 SSG 아빌라. 김영록 기자

잠실=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com