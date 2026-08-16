'끝내 시한폭탄 터졌다' 두산 계약 파기한 이유 이거였나, 초대형 악재

18일 인천SSG랜더스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 해치가 2회초 투구를 마치고 더그아웃으로 향하고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.18/

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[스포츠조선 나유리 기자]순조롭다 했더니 끝까지 악재가 터졌다. SSG 랜더스 외국인 투수 토마스 해치 이야기다.

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SSG는 17일 해치를 1군 엔트리에서 제외할 예정이다. 미치 화이트의 부상 대체로 영입한 해치는 지난 7월 30일 두산전(6이닝 2실점) 이후 개점휴업 중이다. 최근 등판을 앞두고 어깨 부위에 불편함을 호소해, 지난 14일 잠실 LG전 선발 투수로 최민준이 긴급 투입됐다.

그리고 16일 캐치볼을 하면서 등판 복귀 시점을 결정할 예정이었는데, 또 어깨 통증을 호소했다. 이미 16일 엔트리에는 변화가 어려운 상황. 휴식일인 17일 말소될 예정이다.

일단은 말소지만, 지금 시점에서 어깨 통증으로 인한 엔트리 제외가 과연 언제 복귀로 이어질지는 누구도 장담할 수 없다. 문제는 해치가 병원 검진에서 특별한 이상이 아직 발견되지 않았다는 사실이다. 정밀 검사 결과 특별한 이상 소견이 없었고, 해치 역시 상태가 좋아지면서 다시 피칭 준비에 들어갔는데 워밍업 단계인 캐치볼 과정에서 또 통증이 발생했다는 것은 상당히 불길한 징조다.

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현재 9위로 처져있지만, 최근 선발 투수들이 안정을 찾으면서 좋은 성적을 내고있는 SSG에게도 힘이 빠지는 소식이다.

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구단들이 가장 무서워하는 상황이 바로 이렇게 해치와 비슷한 케이스다. 병원 검진에서 큰 이상이 없는데 선수가 통증과 불편함을 느끼는 것. 물론 프로 선수, 특히 투수들은 대부분 고질적인 불편감을 안고 뛰는 숙명을 가지고 있다. 어깨 혹은 팔꿈치가 100% 깨끗한 투수는 거의 없다고 봐야 한다. 다들 자잘한 불편감을 안고 뛰거나, 꾸준히 보강 운동과 관리를 통해 유지하면서 더욱 강화하는데 초점을 맞추는 경우가 많다. 물론 부상이 심각해지면 재활이나 수술을 받게 되지만, 병원 검진에서 특별한 이상 소견이 나오지 않는다면 특단의 조치를 취하기에도 상당히 애매하다.

특히 해치의 경우 이미 어깨 부위가 관찰 대상이었다. 해치가 2025시즌을 앞두고 두산 베어스와 계약을 맺었다가 메디컬 테스트에서 탈락한 해프닝이 있었다.

9일 잠실야구장에서 열린 SSG와 두산의 경기, 1회말 마운드에 오르는 SSG 선발투수 해치의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.09/

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이미 외국인 투수들의 부상 때문에 골머리를 앓았던 두산이 현미경 수준으로 메디컬 테스트를 실시했고, 그 과정에서 해치의 우측 어깨 극상근 부위에 불안 요소가 있다는 결론을 내렸다.

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당시에는 해치가 통증을 전혀 느끼지 못하고 있었고, 두산이 위험 요소를 감수하고 계약을 진행한다고 해도 이상한 수준까지는 아니었다. 하지만 두산은 시즌 도중이 아닌, 새 시즌을 준비하는 과정이었기에 과감히 해치와의 계약을 포기했고 상호 합의 하에 계약을 해지할 수 있었다. 이후 해치가 마이너리그에서 큰 부상 없이 뛰면서 좋은 활약을 했기 때문에 선수 역시 억울함을 호소할 수도 있는 부분이다. 다만 두산은 안전 장치를 더 높이 걸었다.

그런데 이제 와서 다시 해치의 어깨가 문제가 됐다. 16일 LG전을 앞두고 취재진과 만난 이숭용 감독도 "해치는 17일에 재검진을 받는다. 어제까지만 해도 괜찮다고 하더니 오늘은 또 아파서 던질 수가 없을 정도라고 하니 어쩔 수가 없다"며 한숨을 쉬었다.

해치는 재검진 이후 다시 방향성이 결정될 전망이다. 최상의 시나리오는 선수가 느끼는 통증이 잡히면서 투구를 재개해 다시 복귀하는 것이지만, 이 통증이 과연 언제까지 지속될지 누구도 장담할 수 없게 됐다.

올 시즌 내내 외국인 선수들의 연속 이탈로 속이 문드러지는 SSG다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com