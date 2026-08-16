"양의지·강민호 선배 넘고 싶어…대표팀 가면 김도영·박준순에게 타격 비결 꼭 물어볼 것" [SC인터뷰]

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움 김건희가 타격을 하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.12/

13일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움 김건희가 타격을 하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.13/

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 키움 히어로즈에서 규정 타석을 채운 단 두 타자. 안치홍과 김건희다. 올 시즌 규정 타석을 채운 타자가 2명 밖에 없는 팀은 키움이 유일하다. 그만큼 키움의 선발 라인업이 요동쳤다는 의미다. 이 가운데 꿋꿋이 키움의 안방을 지키고 있는 포수가 바로 김건희다.

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'22세 안방마님' 김건희가 눈부신 공수 성장세를 그리며 당당히 태극마크를 품에 안았다. 2026시즌 101경기에 출전해 타율 2할7푼2리, 7홈런, 46타점을 기록 중인 김건희는 특히 후반기 타율 3할1푼5리(76타수 24안타)의 맹타를 휘두르며 리그 최정상급 공격형 포수로 일취월장했다.

생애 첫 성인 국가대표 발탁이지만 마냥 들뜨기보다는 '영웅군단의 자존심'을 짊어졌다는 묵직한 책임감이 앞선다.

김건희는 "아직 실감은 잘 안 나지만 부담감이 크다"라며 "구단에서 유일하게 대표로 나가는 만큼, 가기 전까지 팀에 더 보탬이 돼야 하고 내 빈자리가 크게 느껴질 만큼 더 잘해야 한다고 생각한다"라고 털어놨다.

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이어 "선배님들도 '네가 이제 팀의 주축 포수이니 그라운드 안팎에서 행동 하나하나를 조심해야 한다'고 조언해 주셨다"며 "어린 나이에 처음 느껴보는 무게감이지만, 그만큼 깨닫고 배우는 점이 많다"라고 덧붙였다.

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국제대회에 대비한 준비도 철저하다. KBO리그는 자동 투구 판정 시스템(ABS)을 도입했지만 국제대회는 심판이 직접 판정한다.

김건희는 "KBO리그에서는 ABS에 맞춘 풋워크와 타격존 설정에 집중하지만, 개인 훈련 시간에는 국제대회를 대비해 프레이밍(미트질) 연습도 틈틈이 병행하고 있다"라며 국가대표로 나서는 다짐을 전했다.

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올 시즌 김건희의 타격 지표는 완벽하게 진화했다. 선구안 개선과 맞춤형 존 공략이 적중하며 클러치 상황마다 해결사 본능을 뽐내고 있다.

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타격 급성장에 대해 김건희는 "강병식 코치님과 장영석 코치님께서 늘 함께 머리를 맞대고 안 풀리는 부분을 고민해 주신 덕분"이라며 "ABS 환경에서 내가 확실하게 칠 수 있는 코스를 정해놓고 들어가다 보니 타구 질과 선구안이 작년보다 눈에 띄게 좋아졌다"라고 설명했다.

지난 11일 메이저리그 통산 112승 카를로스 카라스코(LG)를 상대로 정타 적시타를 때려낸 것에 대해서는 "국내 투수들과 궤적이 완전히 다른 데드볼성 투심 패스트볼을 처음 봤다"라며 "세상에 이렇게 대단한 투수가 많다는 걸 느꼈지만, 서너 번 지더라도 단 한 번은 반드시 이겨내겠다는 각오로 방망이를 돌려 결과를 냈다"라고 웃어 보였다.

마운드 위 투수들을 이끄는 리더십 역시 베테랑 못지않다. 투수들의 공이 흔들릴 때면 나이를 불문하고 큰 모션과 단호한 사인을 낸다.

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 3회초 김건희가 역전 솔로홈런을 치고 박정음 3루 코치와 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.29/

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 3회말 2사 1,2루 위기를 넘긴 하영민 김건희 배터리가 주먹을 맞대고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.29/

김건희는 "야구장 안에서는 선후배가 없다고 생각한다. 팀이 이겨야 하니까 선배 투수들에게도 강하게 모션을 취한다"라며 "대신 경기가 끝나면 밖에서 더 깍듯하게 예의를 갖추고 다가간다"라고 전했다.

김건희는 "김윤하 선수가 오랜만에 감격의 1승을 거둘 때 경기 전 미팅에서 '너는 그냥 네 공만 던져라. 잘못되면 형이 욕 다 먹겠다'고 안심시켰다"라며 "101경기를 소화하며 체력적으로 힘들 때도 있지만, 이 무게를 버텨내야 진짜 포수로 성장할 수 있다"라고 성숙한 태도를 보였다.

최근 타 팀의 젊은 포수 유망주들과의 경쟁 구도에 대해서는 당돌하면서도 원대한 목표를 꺼내 들었다.

김건희는 "또래 포수들과의 경쟁은 신경 쓰지 않는다. 내 목표는 어릴 때부터 우상이었던 양의지, 강민호, 박동원 선배님들을 넘어서는 것"이라며 "선배님들이 은퇴하시기 전에 우리를 보며 '이제는 안심하고 물러나도 되겠구나'라고 느낄 수 있을 만큼 최고의 포수가 되고 싶다"라고 다짐했다.

이어 "양의지(두산 베어스), 강민호(삼성 라이온즈) 선배님께 끊임없이 물어보려고 하고, 박동원(LG) 선배님과 김형준(KT 위즈) 형에게도 포수만의 고충을 들으며 큰 힘을 얻었다"라며 "대표팀에 가면 김도영 형이나 박준순에게 특유의 천재적인 타격 비결을 꼭 물어보고 배우고 싶다"라고 눈을 반짝였다.

데뷔 2년 만에 한 시즌 100경기 이상을 소화하는 풀타임 주전으로 도약하고, 후반기 타율 3할을 훌쩍 넘기며 팀 내 유일한 국가대표로 우뚝 섰다.

키움의 '탈꼴찌' 반격을 이끄는 '4번 타자'급 포수 김건희의 거침없는 성장이 어디까지 뻗어나갈지 기대가 쏠린다.

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 1회부터 마운드에 모인 키움 포수 김건희와 선발 전준표. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.12/

고재완 기자 star77@sportschosun.com