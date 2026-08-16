"난 오타니한테 직구만 던진다" 170km 괴물 투수한테 당했다…9구 연속 정면 승부

오타니를 삼진으로 돌려세우는 제이콥 미시오라우스키. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]최고 170km을 뿌리는 투수. 오타니 쇼헤이와의 정면승부가 화제를 모았다.

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밀워키 브루어스의 강속구 투수 제이콥 미시오라우스키가 메이저리그(MLB) 최고 타자 오타니를 상대로 무기력한 헛스윙 삼진을 잡아냈다.

미시오라우스키는 16일(이하 한국시각) LA 다저스와의 원정 경기에 선발 투수로 등판해 6이닝 동안 5안타 1볼넷 1실점으로 선발승을 거뒀다. 밀워키는 이날 4대1로 완벽히 이겼다.

미시오라우스키는 다저스의 핵심 타자 오타니를 상대로 첫 타석부터 패스트볼로만 승부했다. 첫 타석에서 포심 패스트볼을 6구 연속 던졌는데, 초구가 103.7마일(약 166.9km)였다. 'MLB.com'은 "이 타석에서 최고 104.2마일(약 167.6km)까지 찍혔고, 미시오라우스키가 이날 던진 가장 빠른 공 5개가 전부 오타니 타석에서 나왔다"고 소개했다.

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오타니는 이날 첫 타석에서 103.8마일(약 167km) 포심 패스트볼을 건드렸으나 3루 팝플라이로 물러났고, 두번째 타석에서는 100.3마일(약 161.4km) 포심 패스트볼을 공략해 3루타를 날렸다. 미시오라우스키는 오타니를 상대한 두번째 타석에서 던진 3개의 공도 전부 포심이었다. 오타니는 1타점 3루타를 터뜨리며 두번째 타석에서 자존심을 만회했다.

삼진을 당하는 오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

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하이라이트는 5회말이었다. 밀워키가 4-1로 앞서고있는 상황. 1사 만루 찬스가 오타니를 향했다. 첫번째와 두번째 타석 모두 포심을 던졌던 미시오라우스키는 절체 절명의 위기 상황에서 오타니를 상대한 세번째 타석 초구로 커브를 선택했다. 오타니의 방망이가 헛돌았다. 뒤이어 포심으로 스트라이크를 잡고, 2S 유리한 카운트에서 3구째 슬라이더로 헛스윙 삼진을 잡는데 성공했다. 커브, 포심, 슬라이더를 전부 오타니의 낮은 쪽으로 절묘하게 떨어지는 코스를 완벽하게 구사해내는 미친 컨트롤까지 보여줬다. 미시오라우스키는 뒤이어 프레디 프리먼까지 헛스윙 삼진 처리하며 포효했다.

결국 MLB 최고 스타 오타니와의 자존심 대결에서 '신성' 미시오라우스키가 이겼다. 'MLB.com'에 따르면 그는 다저스와의 등판을 앞두고 일본 취재진 4명과의 인터뷰에서 오타니를 어떻게 상대하겠냐는 질문을 받고 "그는 제가 뭘 던질지 알고 있다. 저는 강속구를 던질 것이다. 그가 칠 수도 있고, 못칠 수도 있을 거다. 두고 보면 알게 될 것"이라며 강한 자신감을 드러냈었다. 그리고 실제로 오타니를 상대해 9구 연속 포심을 던지면서 힘대 힘으로 정면 승부를 펼쳤다.

AP연합뉴스

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데이브 로버츠 다저스 감독도 미시오라우스키의 투구에 경악을 금치 못했다. 로버츠 감독은 경기 중 중계 방송사인 'FOX스포츠'와의 인터뷰에서 "오타니에게 104마일짜리 공을 연발하는 투수는 본 적이 없다. 그의 강속구는 강력하고, 아마 메이저리그 최고일 것이다. (상대하기 위해서는)컴팩트한 스윙으로 빠른 공을 치는 대처가 필요하다"고 감탄했다.

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메이저리그의 '괴물 투수' 중 한명으로 꼽히는 미시오라우스키는 2002년 미국 출생으로 신장 2m1의 장신 강속구 투수다. 2022년 밀워키의 2라운드 전체 63번픽을 받아 입단했고, 마이너를 거쳐 지난해 처음 빅리그에 데뷔했다. 올해 처음으로 풀타임 시즌을 보내고 있는 그는 23경기에서 12승5패 평균자책점 1.75라는 놀라운 성적을 기록하며 밀워키의 '에이스'로 떠올랐을 뿐만 아니라 유력한 사이영상 후보로도 언급되고 있다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com