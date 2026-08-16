"라커룸 돌아다니다 서건창 선배님께 혼났다"...첫 풀타임 시즌 생존기

22일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 경기. 키움 권혁빈, 서건창이 수비를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.22/

22일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 경기. 키움 권혁빈이 수비를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.22/

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[스포츠조선 고재완 기자] "팀 막내인데 어떻게 라커룸에서 자나나. 눈치 보여서 서성거렸는 서건창 선배님이 '돌아다니지 말고 눈 좀 붙이라'고 혼내시더라."

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육성선수에서 키움 히어로즈의 '주전 유격수'로 우뚝 선 권혁빈이 생애 첫 1군 풀타임 시즌을 치르며 겪고 있는 유쾌하면서도 치열한 성장통을 털어놓았다.

5월부터 사실상 1군 풀타임을 소화하며 팀 내 후반기 타율 1위(３할５푼３리)로 맹활약 중인 권혁빈이지만, 프로의 혹독한 여름 무더위와 체력 저하는 22세 신예에게 결코 만만치 않은 벽이다.

체력적인 한계를 느끼면서도 신인 특유의 '눈치' 때문에 쉬지 못하던 권혁빈을 깨운 것은 '키스톤 콤비'로 호흡을 맞추고 있는 대선배 2루수 서건창이었다.

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권혁빈은 "일주일에 3~4경기 뛰던 퓨처스 시절과 달리 매일 경기에 나가다 보니 살도 많이 빠지고 시합 도중 순간적으로 집중력이 떨어질 때가 있다"라며 "그런데 팀 막내이다 보니 라커룸에서 잔다는 건 꿈도 안꾸고 계속 돌아다녔다"라고 멋쩍게 웃었다.

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이어 "그 모습을 본 서건창 선배님이 '체력 아껴야 하니 쉴 때 쓸데없이 돌아다니지 말고 조금이라도 라커룸에서 잠을 자라'고 따끔하게 혼을 내셨다"라며 "선배님이 옆에서 든든하게 챙겨주신 덕분에 이제는 눈치 보지 않고 틈틈이 눈을 붙이며 체력을 관리하고 있다"라고 고마움을 전했다.

13일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 1회말 무사 2,3루 키움 권혁빈이 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.13/

10일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 NC의 경기. 키움 유격수 권혁빈이 NC 김주원 타구를 처리하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.10/

"지금은 장타력이나 출루율이 부족하다는 걸 뼈저리게 느낀다. 20홈런 거포는 아니더라도 외야를 가르는 장타를 칠 수 있는 파워를 기르고 싶다. 올 시즌이 끝나자마자 곧바로 체계적인 웨이트 트레이닝에 전념해 몸을 단단하게 키울 계획이다."

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또 한가지 특이한 점．권혁빈의 등번호는 '00＇번이다． 프로야구에서 쉽게 볼 수 었는 숫자에 팬들의 관심이 집중됐다．"5월 정식 등록 전까지는 육성선수 번호인 101번을 달았다. 1군에 올라왔을 때 남아있던 번호가 00번과 72번뿐이었는데, 72번은 코치님들 번호 같아서 주저 없이 00번을 택했다."

5일 잠실구장에서 열린 두산과 키움의 경기. 키움 권혁빈이 수비를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.05/

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고재완 기자 star77@sportschosun.com