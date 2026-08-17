"소리 소문 없이 사라진다" '단호박' 사령탑의 경고… '1경기 차' 삼성, 남은 39경기는 진짜 전쟁이다

사진제공=삼성 라이온즈

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]프로의 세계에 '영원한 주전'은 없다.

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남은 39경기. 치열한 선두 싸움의 분수령을 맞이한 삼성 라이온즈 박진만 감독이 냉혹한 무한 경쟁을 선언했다.

방심하는 순간 밀려나고, 기회를 잡는 자가 자리를 차지하는 냉혹한 생존 게임이 시작됐다.

16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열릴 예정이었던 한화 이글스와의 경기가 우천 취소된 가운데, 박진만 감독은 마운드 운용 변화와 팀 내 무한 경쟁 기류에 대해 소신을 밝혔다.

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선두 KT 위즈와 단 1경기 차로 추격한 상황에서 남은 39경기를 치열하게 치르기 위한 사령탑의 결단이다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성 이승현이 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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가장 눈에 띄는 변화는 마운드다. 박 감독은 선발 양창섭의 1회 헤드샷 퇴장이 있었던 지난 15일 한화전을 복기하며 "불펜진 연투로 쓸 수 없는 투수들이 몇몇 있어 걱정을 많이 했는데, (이)승현이가 6회까지 던져줄 거라 생각도 못했는데, 그것도 기대 이상으로 완벽하게 던져주며 승리의 발판을 만들었다"고 칭찬했다.

외국인 투수 크리스 페덱에게 커브 타깃 잡는 법을 배워 피칭 디자인에 변화를 준 이승현의 노력을 높게 평가한 박 감독은 보직 변경을 전격 발표했다.

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박 감독은 "다음 선발 로테이션에는 이승현이 들어간다. 최근 두세 경기 흐름이 주춤했던 양창섭은 이승현이 맡던 롱릴리프 보직으로 이동한다"고 밝혔다. 가장 중요한 판단기준은 현 시점의 컨디션 흐름. 프로 세계의 명확한 '경쟁 시스템'을 적용한 셈이다.

9일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 삼성 박승규가 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.09/

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야수진 역시 예외는 아니다. 주전 외야수 김성윤이 40도 고열과 장염으로 응급실을 다녀오며 잠시 이탈한 사이, 대신 선발 출전한 박승규가 2번 타자로 멀티히트와 결정적인 7회 동점타를 기록하며 알토란같은 활약을 펼쳤다. 박 감독은 "승규처럼 기회가 왔을 때 확실한 모습을 보여주면 벤치의 믿음이 생기고, 그러면 당연히 라인업에 들어가는 것"이라며 백업 선수들의 맹활약을 반겼다.

박진만 감독은 시즌 초반 부진을 딛고 투구 폼 교정과 부단한 연구와 노력을 통해 반등에 성공한 이승현을 언급하며 선수단에 단호한 메시지를 던졌다.

박 감독은 "그저 내려놓으면 프로에서는 소리 소문 없이 사라진다. 본인이 어떤 마음가짐으로 극복하느냐가 중요하다"며 경각심을 일깨웠다.

선두 탈환을 눈앞에 둔 삼성에게 남은 39경기는 그야말로 총력전이자 피할 수 없는 전쟁이다.

사령탑의 냉정한 '단호박' 리더십 아래, 주전과 비주전의 경계가 허물어진 삼성의 무한 경쟁이 팀을 더 단단하게 만들고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com