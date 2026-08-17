'만루 위기도, 주심 부상 변수도 극복' MLB 112승 카라스코와 맞대결서 7이닝 무실점 인생투 펼친 아빌라 '뜨거운 포효'

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 6회말 1사 만루 LG 오스틴을 병살 유도에 성공한 SSG 선발 아빌라가 포효하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[잠실=스포츠조선 박재만 기자] 메이저리그 통산 112승을 거둔 베테랑 투수 카라스코와 맞대결. 결과는 KBO 데뷔 후 최고의 피칭을 펼친 SSG 선발 아빌라의 완승이었다.

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SSG 아빌라가 LG를 상대로 눈부신 호투를 펼치며 팀을 위닝 시리즈로 이끌었다. 아빌라는 16일 잠실구장에서 열린 LG전에서 7이닝 동안 4피안타 8탈삼진 무실점 역투를 펼치며 승리 투수가 됐다.

상대 선발은 메이저리그 통산 112승을 기록한 카를로스 카라스코. 화려한 경력을 자랑하는 베테랑 투수와의 맞대결에서 아빌라는 한 수 위의 피칭을 선보였다.

단순히 결과만 좋았던 것이 아니었다. 경기 내내 위기의 순간마다 흔들리지 않았고, 뒤를 든든하게 지켜준 야수들의 도움까지 더해지며 7이닝 무실점이라는 최고의 결과를 만들어냈다.

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특히 6회가 결정적이었다.

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SSG가 5-0으로 앞선 6회말 1사 만루. LG가 한 방이면 단숨에 승부를 좁힐 수 있었던 절체절명의 순간이었다. 아빌라는 포수 조형우의 사인을 확인한 뒤 오스틴과 정면 승부를 선택했다.

LG 오스틴 타구를 SSG 유격수 박성한이 잡아 병살로 연결하고 있다. 잠실=박재만 기자

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 6회말 1사 만루 LG 오스틴이 병살타 이후 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자

초구는 156km 투심 패스트볼. 몸쪽 낮게 파고드는 공에 오스틴도 거침없이 배트를 돌렸다.

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하지만 타구는 아빌라가 원했던 땅볼이었다. 오스틴이 1루를 향해 전력 질주하는 사이 SSG 내야진이 완벽하게 움직였다.

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유격수 박성한이 타구를 잡아 2루수 정준재에게 연결했고, 정준재는 다시 1루수 전의산에게 송구했다. 완벽한 6-4-3 병살타.

만루 위기를 단숨에 지워낸 아빌라는 포효했다. 야수들을 손으로 가리키며 기쁨을 표현했고, 더그아웃을 향해서도 연달아 세리머니를 펼쳤다.

LG 오스틴 타구를 SSG 유격수 박성한이 병살로 연결하자 선발 아빌라가 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. SSG 선발 아빌라가 호수비에 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자

특히 자신의 뒤를 지켜준 야수들과 포수 조형우를 향한 고마움이 컸다. 아빌라는 이닝이 끝난 뒤에도 더그아웃 앞에 남아 동료들과 하이파이브를 나누며 기쁨을 만끽했다.

위기의 순간은 7회에도 찾아왔다.

문정빈과 박동원을 빠르게 처리하며 아웃카운트 두 개를 잡은 아빌라는 송찬의와 승부하는 과정에서 포수 조형우의 사인이 제대로 전달되지 않는 변수를 맞았다. 4구째 153km 투심 패스트볼을 조형우가 포구하지 못했고, 공은 뒤로 빠졌다.

그런데 더 큰 변수가 발생했다. 투구에 그대로 팔을 맞은 함지웅 주심이 극심한 통증을 호소하며 쓰러졌다.

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 7회말 2사 1루 LG 송찬의 타석 때 함지웅 주심이 투구에 맞은 뒤 통증을 호소하고 있다. 잠실=박재만 기자

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 7회말 2사 1루 LG 송찬의 타석 때 함지웅 주심이 투구에 맞은 뒤 통증을 호소하고 있다. 잠실=박재만 기자

조형우는 놀란 표정으로 그 자리에 굳어섰고, 곧바로 의료진이 그라운드에 투입됐다. 결국 함지웅 주심은 경기를 계속 진행하지 못했고 김성철 대기심으로 교체됐다.

주심 교체로 경기가 약 10분간 중단되면서 아빌라도 마운드에 앉아 경기가 재개되기를 기다려야 했다.

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 7회말 2사 SSG 선발 아빌라가 주심이 부상 당하자 마운드에 앉아 호흡을 가다듬고 있다. 잠실=박재만 기자

긴 중단 이후 다시 마운드에 오른 아빌라는 흐름이 끊긴 듯 송찬의와 이영빈에게 연속 안타를 허용하며 다시 위기에 몰렸다.

하지만 여기서도 무너지지 않았다. 천성호를 포수 낫아웃으로 처리하며 7이닝을 무실점으로 마무리했다.

마지막 아웃카운트를 잡은 아빌라는 다시 한번 힘차게 포효했다.

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 7이닝 무실점 호투를 펼친 SSG 선발 아빌라가 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자

이날 아빌라의 투구는 KBO 데뷔 이후 최고의 피칭이었다. 메이저리그 통산 112승을 기록한 카라스코와의 맞대결이라는 무게감 있는 승부에서 아빌라는 7이닝 무실점이라는 완벽한 결과로 자신의 존재감을 확실하게 각인시켰다.

마운드에서 내려온 아빌라는 3루 관중석을 가득 메운 SSG 원정팬들을 향해 손짓하며 함께 승리의 기쁨을 나눴다.

그리고 이날 고별전에서 3타수 2안타 1홈런 1타점 2득점으로 맹활약한 마드리스와 뜨거운 포옹을 나눈 뒤 경기장을 빠져나갔다.

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. SSG 아빌라가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 6회말 1사 만루 LG 오스틴을 병살 유도에 성공한 SSG 선발 아빌라가 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 6회말 1사 만루 LG 오스틴을 병살 유도에 성공한 SSG 선발 아빌라가 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 6회말 1사 만루 LG 오스틴을 병살 유도에 성공한 SSG 선발 아빌라가 마드리스와 함께 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자