"헛스윙 많아 실패할 것" 전문가들은 반성하고 있나? '괴물' 무라카미 이틀 만에 28호 결승 홈런, 오타니도 제치고 일본인 타자 1위

시카고 화이트삭스의 무라카미가 17일 디트로이트전에서 결승 2점 홈런을 터트렸다. 2경기 만에 시즌 28호 홈런을 때려 7대5 역전승을 이끌었다. 연합뉴스

무라카미가 시카고 화이트삭스를 바꿔놓았다. 홈런으로 3년 연속 100패를 당한 화이트삭스를 아메리칸리그 중부리그 1위로 이끌고 있다. AP연합뉴스

무라카미는 아메리칸리그 중부지구 경쟁팀 디트로이트와 3연전 중 2경기에서 결승홈런을 터트렸다. 연합뉴스

무라카미의 호쾌한 스윙. AFP연합뉴스

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두 경기 만에 또 넘겼다.

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시카고 화이트삭스의 '괴물타자' 무라카미 무네타카(26)가 시즌 28호 2점 홈런을 터트렸다. 17일(이하 한국시각) 미국 미시간주 디트로이트 코메리카파크에서 열린 디트로이트 타이거즈와 원정경기에서 비거리 120m 2점 홈런을 터트렸다. 7대5 승리를 이끈 결승 홈런이다.

화이트삭스는 아메리칸리그 중부 지구 1~2위팀간 맞대결에서 3연전 스윕을 했다. 2위 디트로이트와 격차를 '5.5경기'로 벌렸다. 2023~2025년, 3년 연속 100패를 기록한 화이트삭스가 지구 1위를 향해 달려간다. 환골탈태의 중심에 일본인 슬러거 무라카미가 있다.

무라카미는 2번-1루수로 선발 출전해 세 타석 연속 범타로 물러났다. 1회초 헛스윙 삼진, 3회초 3루수 땅볼, 5회초 헛스윙 삼진으로 물러났다. 15일 디트로이트전 3회초 2루타를 치고 6타석 연속 무안타. 6타석 중 4타석에서 헛스윙 삼진을 당했다.

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한 방이면 충분했다.

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1-4로 뒤진 화이트삭스는 5회 2점, 6회 1점을 따라갔다. 4-4로 맞선 7회초 선두타자 1번 샘 안토나치가 무라카미 앞에서 볼넷으로 출루했다. 3연타석 범타 뒤 마주한 네 번째 타석. 무라카미 타임이 왔다.

초구 높은 코스 볼을 지켜보고 2구째 싱커를 파울로 만들었다. 볼카운트 1B1S. 상대 좌완 타일러 홀튼이 시속 147km 패스트볼을 던졌다. 무라카미가 스트라이트존 한가운데로 몰린 이 공을 밀어쳤다. 타구는 포물선을 그리며 코메리카파크 왼쪽 펜스 너머로 날아갔다. 타구 속도 165km.

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무라카미는 미국 현지 방송 인터뷰에서 "아주 좋은 상황에서 칠 수 있어서 좋았다"라고 했다.

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지난 15일 디트로이트전 4회초 27호 홈런을 치고 이틀 만에 묵직한 손맛을 봤다. 이틀 전엔 3-3 동점에서 때렸다. 9대5 역전을 만든 결승

LA 다저스의 '슈퍼스타' 오타니는 17일 밀워키전에서 4타수 1안타를 기록했다. 27홈런에 멈춰있다. AP연합뉴스

홈런이다. 1위 경쟁 중인 디트로이트와 3연전 중 2경기에서 대체불가 존재감을 보여줬다.

오타니 쇼헤이(32)를 제치고 메이저리그의 일본인 타자 홈런 단독 1위가 됐다. LA 다저스의 '슈퍼스타' 오타니는 지난 13일 캔자스시티 로열스전에서 27호를 치고 4경기 연속 무홈런이다. 오타니는 17일 밀워키 브루어스전에서 1회 우전안타를 친 뒤 3연타석 무안타로 물러났다. 무라카미는 383타석, 오타니는 525타석에서 올린 기록이다.

토론토 블루제이스의 오카모토 가즈마(30)는 24호 홈런을 치고 16경기 연속 침묵했다. 시카고 컵스의 스즈키 세이야(32)는 21홈런을 기록 중이다.

야쿠르트 스왈로즈 4번 타자 무라카미는 지난겨울 메이저리그로 건너갔다. 화이트삭스와 '2년-3400만달러(약 482억원)'에 계약했다. 최대 '1억달러'가 넘는 수준에서 장기 계약이 이뤄질 것이라는 전망이 크게 빗나갔다. 물음표가 덕지덕지 붙은 2년 계약이다.

일본에서 기록한 30%가 넘는 높은 헛스윙 비율이 부각됐다. 대다수 전문가가 '메이저리그의 강속구에 고전할 것'이라며 비관적인 입장을 나타냈다. 허술한 내야 수비 능력도 마이너스로 작용했다. 뉴욕 메츠 등 무라카미를 주시했던 주요 구단들이 발을 뺐다.

토론토 오카모토는 24홈런을 치고 16경기째 홈런을 추가하지 못하고 있다. AFP연합뉴스

헛스윙 비율이 높지만 강력한 파워로 극복했다. 무라카미가 예상밖으로 맹활약하자 화이트삭스가 '최고의 계약'을 했다는 찬사를 받고 있다. '어떻게 선수 한 명을 두고 이렇게 많은 전문가들의 평가가 틀릴 수 있나'라는 얘기가 나온다. 일부 전문가는 무라카미를 저평가했다며 반성의 메시지를 낸다.

민창기 기자 huelva@sportschosun.com