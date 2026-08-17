AZ 엄준상, 오타니보단 데릭 지터 만든다…"거포 유격수로 거듭날 것" 유망주 25위

애리조나 다이아몬드백스 유니폼을 입고 기념 촬영을 하는 엄준상. 사진제공=애리조나 다이아몬드백스

사진캡처=유튜브채널 '이대호'

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[스포츠조선 고재완 기자] 2027 KBO 신인드래프트 전체 1순위가 유력했지만 애리조나 다이아몬드백스와 계약금 150만 달러(약 20억 7,000만 원)에 계약하고 미국행을 택한 장충고 내야수 엄준상(18)이 입단과 동시에 애리조나 구단 상위 25위 유망주에 이름을 올렸다.

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마이너리그 홈페이지는 2026 유망주 순위를 업데이트 했는데 엄준상은 애리조나 다이아몬드 백스의 유망주 25위 에신규 진입하며 빅리그의 뜨거운 기대감을 입증했다.

30인 명단 내에서 만 18세로 가장 어린 선수이자, 미국 프로 무대를 밟기도 전인 순수 루키 선수로서 유일하다.

애리조나 톱 30 유망주 중 18세 선수는 메이저리그 전체 특급 유망주로 꼽히는 우완 블레이크 브라이언트(6위)과 엄준상, 단 2명뿐이다.

사진캡처=유튜브 채널 '김태균'

4일 서울 목동구장에서 열린 제80회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 경기고와 덕수고의 경기, 덕수고 엄준상이 역투하고 있다. 목동=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.07.04/

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현재 애리조나 유망주 팜 내 유격수 자원 중 케이슨 커닝엄(3위·하이 싱글A), 카슨 커스(7위·싱글A), 크리스토퍼 토린(17위·더블A)의 뒤를 이어 팀 내 유격수 랭킹 4위에 자리 잡았다.

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18세의 나이와 잠재력, 그리고 메이저리그 도달 예상 시점(ETA)이 2030년으로 책정된 점을 고려하면, 구단이 장기 육성 플랜을 갖고 엄준상을 애지중지 키우겠다는 의지가 확연히 드러난다.

고교 시절 마운드에서 시속 95마일(약 153㎞)의 강속구를 뿌렸던 만큼, 어깨 항목에서 60점(플러스 등급)의 높은 평가를 받았다.

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마이너리그 측은 "애리조나 구단은 엄준상의 마이너리그 커리어를 유격수로 시작할 계획이다. 그는 프리미엄 포지션에 걸맞은 훌륭한 풋워크와 본능적인 수비 움직임을 지녔으며, 마운드에서 95마일을 던졌을 정도로 3루-유격수 깊은 위치에서 1루까지 총알 같은 송구를 뿌릴 수 있는 강한 어깨를 보유했다"라고 극찬했다.

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이어 타격 메커니즘에 대해서는 "하체 활용을 위해 레그킥과 토탭 방식을 모두 능숙하게 구사한다. U-18 월드컵 기간 동안 스윙 도중에도 궤적을 수정해 다양한 변화구에 대응하는 뛰어난 컨택 능력을 입증했다"라며 "프로 수준의 웨이트 트레이닝과 타구에 발사각을 주는 법을 체득한다면 공수겸장 '거포 유격수'로 거듭날 것"이라고 잠재력을 높이 샀다.

반면 포수와 우완 투수 뎁스에 비해 중앙 내야수(유격수·2루수) 자원이 상대적으로 귀한 애리조나 팜 환경은 엄준상에게 더없는 기회의 땅이 될 전망이다.

4일 서울 목동구장에서 열린 제80회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 경기고와 덕수고의 경기, 덕수고가 4대3으로 승리하며 16강에 진출했다. 경기를 끝낸 덕수고 엄준상이 환호하고 있다. 목동=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.07.04/

고재완 기자 star77@sportschosun.com