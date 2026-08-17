'1주일 빠른 퇴출' 뒤늦은 불방망이, LG 카라스코 무너뜨렸다…한명한명 다정한 포옹 "팬분들께 감사, SSG 응원하겠다"

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 고별전을 치른 SSG 마드리스가 동료들과 인사를 나누고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 고별전을 치른 SSG 마드리스가 동료들과 인사를 나누고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

웃는 얼굴로 작별을 전하는 마드리스. 김영록 기자

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] 예정보다 빠른 작별, 서운함이 있을법도 하다. 그 아쉬운 마음을 방망이에 실어 멀리 날려보냈다.

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SSG 랜더스는 17일 잠실 LG 트윈스전에서 한유섬-블라이 마드리스의 홈런과 페드로 아빌라의 7이닝 무실점 쾌투에 힘입어 6대0 완승을 거뒀다.

SSG가 LG 상대로 시리즈 위닝을 따낸 건 2022년 7월 이후 무려 1480일만이다.

이날 경기전 만난 이숭용 SSG 감독은 토마스 해치의 부상 이탈 및 블라이 마드리스와의 작별 사실을 고했다. 이미 전날 면담을 통해 통보했고, 이날 경기 후 떠날 예정이라는 것.

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마드리스와의 이별 자체는 예정된 것. SSG는 마드리스 영입에 앞서 이미 아빌라와 해치를 교체 영입했다. 마드리스는 6주 계약기간을 채운 뒤 다시 에레디아에게 자리를 내줘야하는 입장.

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 고별전을 치른 SSG 마드리스가 동료들과 인사를 나누고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

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하지만 마드리스의 계약기간은 아직 1주일 정도 남아있었다. 거듭된 부진으로 타율이 2할 아래로 떨어지자 결국 이숭용 감독이 방출 결단을 내린 모양새다. 이날 경기전까지 마드리스의 타율은 1할5푼에 불과했다.

그래도 마지막 경기에서 제대로 유종의 미를 거뒀다. 2회초 첫 타석에서 1사 1,3루를 만드는 안타를 친 마드리스는 아쉽게 득점과는 이어지지 못했다. 하지만 5회초 선두타자로 나와 볼넷으로 출루했고, 이어진 1사 2,3루 찬스에서 정준재의 2타점 적시타 때 홈을 밟아 선취점의 주인공이 됐다.

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마드리스는 이어진 6회초에는 한유섬과 함께 백투백 홈런포까지 터뜨리며 LG 선발 카라스코를 마운드에서 끌어내렸다. 마드리스의 활약은 카라스코에게 5⅓이닝 5실점, LG 입단 후 최악투라는 굴욕을 안겼을 뿐만 아니라 SSG에게 길었던 LG전 시리즈 연패도 끊어내는 중요한 역할을 했다.

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마드리스는 9회초 마지막 타석에서도 볼넷을 얻어내며 이날 4출루를 달성, 못내 아쉬운 마음을 경기로 잘 풀어냈다.

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 고별전을 치른 SSG 마드리스가 동료들과 인사를 나누고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

경기 후 SSG 선수단은 짧은 미팅을 갖고 마드리스에게 작별을 고했다. 마드리스는 팀동료들 한명한명을 포옹하며 속상한 심경을 달랬다. 최종 기록은 타율 1할7푼5리(63타수 11안타) 4홈런 9타점, OPS(출루율+장타율) 0.659였다. 안타 11개 중 4개를 홈런으로 기록할 만큼 한방은 있었던 셈.

마드리스는 "짧은 기간이었지만 KBO리그에서 뛸 수 있는 기회를 준 구단에 감사드린다. 코칭스태프와 트레이닝 코치, 팀 동료들 모두 따뜻하게 대해줬다"고 돌아봤다.

이어 "내가 가진 것을 모두 보여드리지 못한 점은 아쉽지만, 야구장에서 늘 응원해주신 팬 여러분들 덕분에 힘을 낼 수 있었다"고 덧붙였다.

또 "랜더스가 올 시즌 좋은 성적을 내지 못하고 있지만, 앞으로 더 좋은 성적을 거둘 수 있기를 미국에서도 계속 응원하겠다"고 강조했다.,

사진제공=SSG 랜더스

잠실=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com