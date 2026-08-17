아직도 1위와 6.5G차. 멀어지는 첫 정규리그 2연패. '현실 직시' LG 이젠 3위 지키는게 급선무다[SC포커스]

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 6회말 1사 만루 LG 오스틴이 병살타 이후 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

14일 잠실구장에서 열린 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 8회초 SSG 김재환이 LG 김진성을 상대로 투런홈런을 날렸다. 투런홈런을 허용한 LG 김진성. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.14/

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 5회초 2사 2루 SSG 박성한 타구에 맞은 LG 선발 카라스코가 몸상태를 체크하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

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[스포츠조선 권인하 기자]갈수록 남은 경기수는 줄어드는데 여전히 1위와의 격차가 줄어들지 않는다. 오히려 3위 자리는 위태롭다.

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이젠 현실을 직시해야하는 시간이 왔다.

구단 최초의 2년 연속 정규리그 우승보다는 길게 보고 무리하지 않는 선에서 당장의 3위를 지키는 쪽으로 가는 것이 현실적이다.

LG 트윈스는 지난주 10위 키움에 2승1패를 기록했고, 9위 SSG에겐 1승2패에 그쳐 3승3패로 마감했다.

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후반기에 극도의 부진을 보인 LG였지만 키움, SSG를 상대로 반등을 하면서 분위기 전환과 함께 1위 싸움에 나서는 것이 중요했던 포인트가 되는 주간이었다.

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SSG에 8승2패, 키움에 8승4패로 상대 전적에도 앞서 있는데다 기대할 수 있는 메이저리그 112승의 카를로스 카라스코가 두차례 등판해 기대감이 높았다.

1위 KT 위즈가 3승3패, 2위 삼성 라이온즈가 3승2패를 기록해 LG가 연승을 했다면 승차를 줄일 수 있었지만 추격에 실패.

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17일 현재 LG는 107경기를 치러 58승1무48패를 기록하고 있다. 1위 KT(62승2무39패)에 6.5게임차, 2위 삼성 라이온즈(62승2무41패)와는 5.5게임차로 크게 뒤져있다.

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37경기밖에 남지 않은 상황. KT가 남은 41경기서 20승21패를 한다고 가정해도 LG는 37경기에서 25승21패의 엄청난 성적을 거둬야 한다. KT가 이보다 좋은 성적을 거두면 LG의 승률은 더 높아져야만 역전 우승을 노릴 수 있다. 큰 연승이 나오지 않는다면 현실적으로는 쉽지 않은 상황인 것은 분명하다.

4위 KIA 타이거즈와 5위 두산 베어스의 추격이 오히려 더 무서운 현실이다. KIA(56승2무48패)와는 1게임차이고, 두산(55승4무48패)에는 1.5게임차다. 언제든 순위가 역전될 수 있는 위치다.

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. LG 염경엽 감독이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

15일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 포즈를 취하고 있는 LG 트윈스 새 아시아쿼터 투수 존 케네디. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.15/

15일 잠실구장에서 열린 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 6회 LG 문정빈이 SSG 김건우를 상대로 솔로홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 문정빈. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.15/

1년 내내 기대했던 타격이 살아나지 않고 있다.

6월 2할8푼1리(3위), 7월 2할8푼1리(5위)였는데 8월엔 2할1푼3리(10위)로 오히려 더 떨어져버렸다. 7월 평균자책점 6.38로 꼴찌였다가 8월에 4.73(6위)으로 좋아졌음에도 8월 성적이 3승1무5패에 그친 것은 타격 부진이 원인이다.

이제 현실적으로 어려운 위를 바라보고 정신적인 스트레스를 받기 보다는 당장 3위를 유지하는 쪽으로 가면서 포스트시즌을 착실히 준비하는 것이 오히려 나을 수도 있는 시점이다.

새로 온 존 케네디가 좋은 피칭을 해준다면 충분히 좋은 선발진을 만들 수 있다. LG가 큰 경기 경험이 많아 포스트시즌에서 유리한 측면도 있다.

물론 KT 소형준 박영현 오원석, 삼성 배찬승 이재현 김지찬 등 주축 선수들이 빠지는 아시안게임 기간에 역전을 노릴 수도 있겠지만 그것은 그때의 성적을 보고 결정해도 늦지 않다. 한국시리즈 직행으로 3주 가까이 휴식을 하는 것과 시즌 후 곧바로 포스트시즌에 나서는 것의 체력적인 차이는 엄청나다. 이미 LG는 그 차이를 느꼈다.

어려운 상황에서도 전반기 내내 1위를 지켜왔던 것이 아쉬울 수 있지만 이젠 냉정하게 시즌을 바라보면서 포스트시즌까지 계획하는 것이 LG의 상황이라고 볼 수 있다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com